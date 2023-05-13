Anneler günü öncesi 8 mezara koştu! 'Yüzük' detayı kahretti

Başal, "Allah mekanlarını cennet etsin. Her sene Anneler Günü'nde vefat eden çocuklarım bana hediyeler alırdı. Allah razı olsun onlardan, bu da onların kaderiydi. Son hediyeleri yüzüktü. Birlikte toparladılar bana yüzük aldılar, şimdi aldıkları yüzükle mezarlarını ziyaret ediyorum. Yüzüğü hiç parmağımdan çıkarmayacağım. Onların son hediyesi ölene kadar parmağımda kalacak." ifadesini kullandı.