ANAMI ARIYORUM

Senden ayrı senden uzak

Yersiz göksüz gibiyim

Hem analı hem babalı

Hem öksüz gibiyim

Uzanmış aramıza

Uçsuz bucaksız gurbet

Bir ucunda sıla var

Öbür ucunda ekmek

Bütün analar ağıt şimdi

Bütün ağıtlar ana

Ya beni de al gurbet

Ya anamı ver bana

Hem kova hem kuyuyum

Yorgun bir halk suyuyum

Sen bana nenni söyle

Ben dizinde uyuyum

Ali YÜCE