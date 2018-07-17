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Anneleri için denize attıkları şişe 2 yıl sonra bulundu

17.07.2018 - 08:55 | Güncelleme:

Annelerinin vefatından sonra bir şişenin içerisine annelerinin fotoğrafını koyup denize bırakan kardeşler aldıkları mesajla şaşkına uğradı. Şişe, 2 yıl sonra Fas'ta bulundu!

  • 1 Anneleri için denize attıkları şişe 2 yıl sonra bulundu
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    ABD'de 2 yıl önce, annelerini trajik bir şekilde kaybeden kardeşler, annelerinin fotoğrafını şişeye koyup suya atmaya karar verdi. Şişeye de "Eğer bu şişeyi bulursan lütfen bizi ara ya da mesaj at. Başlangıç noktası, Atlantic Beach, Kuzey Karolina." notunu yazdılar. 

  • 2 Anneleri için denize attıkları şişe 2 yıl sonra bulundu
    2 | 48

    2 kardeş, aradan geçen koca iki yıldan sonra Fas'tan gelen mesajla şaşkına uğradılar. Fas'ın Tarfaya şehrinde bir aile, şişeyi bulduklarına dair bir kardeşlere mesaj attı. Şişenin bulunduğu sahili de mesajla gönderdi. Duygularına hakim olamayan kardeşlerden biri hikayeyi şu cümlelerle özetledi: 

  • 3 Anneleri için denize attıkları şişe 2 yıl sonra bulundu
    3 | 48

    "2 yıl 4 ay önce, beklenmedik ve trajik bir şekilde annemi kaybettim. Yaklaşık 2 ay önce Atlantic Beach, Kuzey Karolina'ya taşındık. Kız kardeşim ve ben, annemizin hikayesinin nerelere kadar uzanacağını görmek için okyanusa bir şişe attık."

  • 4 Anneleri için denize attıkları şişe 2 yıl sonra bulundu
    4 | 48

    "Plajdan ayrıldıktan bir saat sonra komik bir telefon aldık. Attığımız şişe hemen kıyıya vurmuş ama arayan kadın ertesi gün karides avı için tekneyle açılacağını ve şişeyi de orada bizim için okyanusa atacağına dair söz verdi."

  • 5 Anneleri için denize attıkları şişe 2 yıl sonra bulundu
    5 | 48

    "Hızlı geçen 2 yılın ardından, okyanusa bıraktığımız şişenin Atlantik Okyanusu'nun karşısında, Fas'ta çok güzel bir yerde bulunduğuna dair bilgi aldık.Hayatımızda geçirdiğimiz bu zor zamanlarda, nasıl yaptıysa bize ihtiyacımız olan rahatlığı hissettirdi. Tamamen yabancı olduğumuz insanlar hikayesiyle birlikte bunu neden yaptığımızı biliyor. Gerçekten işlerini bırakıp bize bilgi veren bu insanlara çok teşekkür ediyoruz.

    Ailem ve ben hala şoktayız."

     

  • 6 Anneleri için denize attıkları şişe 2 yıl sonra bulundu
    6 | 48

    Öte yandan uzun bir yolculuk yapan şişe, bırakıldığı yerden 6,195 kilometre uzaklıkta bulunurken, kardeşlerin hikayesi sosyal medyada ilgi gördü. 

  • 7 Anneleri için denize attıkları şişe 2 yıl sonra bulundu
    7 | 48

    KAYBETTİKLERİ EŞYALARI YILLAR SONRA BULANLAR

    Balıkçı baba, gölün içinden eski bir cüzdan çıkardı. İçindeki kimliğe bakınca bu cüzdanın 20 yıl önce kendisinin kaybettiği cüzdan olduğu ortaya çıktı.

     

  • 8 Anneleri için denize attıkları şişe 2 yıl sonra bulundu
    8 | 48

    1995 yılından beri kayıp olan evlilik yüzüğünün ortaya çıktığı yer.

     

  • 9 Anneleri için denize attıkları şişe 2 yıl sonra bulundu
    9 | 48

    Ağacın kenarında bırakıldığı için ağaçla yıllar içerisinde bütünleşen patenler...

     

  • 10 Anneleri için denize attıkları şişe 2 yıl sonra bulundu
    10 | 48

    6 ay önce kaybolan telefon. Buzlar içinde kalmasına rağmen tamir edildikten sonra hala çalışıyor.

  • 11 Anneleri için denize attıkları şişe 2 yıl sonra bulundu
    11 | 48
  • 12 Anneleri için denize attıkları şişe 2 yıl sonra bulundu
    12 | 48
  • 13 Anneleri için denize attıkları şişe 2 yıl sonra bulundu
    13 | 48

    Metal dedektör yardımıyla bulunan 20 yıllık parça.

     

     

  • 14 Anneleri için denize attıkları şişe 2 yıl sonra bulundu
    14 | 48

    Yıllar önce kaybolup bulunan futbol topu.

  • 15 Anneleri için denize attıkları şişe 2 yıl sonra bulundu
    15 | 48

    Arabanın halısı sökülünce ortaya çıkan 18 yıllık bozuk paralar...

     

  • 16 Anneleri için denize attıkları şişe 2 yıl sonra bulundu
    16 | 48

    İki yıl önce kaybolan ve arabanın altından çıkan gözlük...

     

     

  • 17 Anneleri için denize attıkları şişe 2 yıl sonra bulundu
    17 | 48

    Yıllarca eksik kalan ansiklopedi serisinin tamamlanmış hali.

  • 18 Anneleri için denize attıkları şişe 2 yıl sonra bulundu
    18 | 48

    Yıllar önce kaybolduğu için gidilemeyen konser bileti.

  • 19 Anneleri için denize attıkları şişe 2 yıl sonra bulundu
    19 | 48

    Okyanusta kaybolan cüzdan 24 yıl sonra sahibine teslim edildi. 

     

  • 20 Anneleri için denize attıkları şişe 2 yıl sonra bulundu
    20 | 48

    2 yıldır kayıp olan ve yeni ortaya çıkan köpek oyuncağı

     

     

  • 21 Anneleri için denize attıkları şişe 2 yıl sonra bulundu
    21 | 48

    Bir buçuk yıldır kayıp olan tablet bilgisayarın bulunduğu yer. 

     

  • 22 Anneleri için denize attıkları şişe 2 yıl sonra bulundu
    22 | 48

    15 yıl önce kaybolan ve çalındığı zannedilen bir evlilik yüzüğü toprağın altından çıktı. 

     

  • 23 Anneleri için denize attıkları şişe 2 yıl sonra bulundu
    23 | 48

    Kaybolduğu için yıllar boyu giyilemeyen kazak.

     

  • 24 Anneleri için denize attıkları şişe 2 yıl sonra bulundu
    24 | 48

    20 yıl önce kaybolan ve gölden çıkarılan cüzdan.

     

  • 25 Anneleri için denize attıkları şişe 2 yıl sonra bulundu
    25 | 48

    82 yaşındaki adam, kaybettiği yüzüğünü bahçecilik işleriyle uğraşırken buldu.

     

  • 26 Anneleri için denize attıkları şişe 2 yıl sonra bulundu
    26 | 48

    Birkaç yıl önce kaybolan yüzük bilgisayar monitörünün altında bulundu.

     

  • 27 Anneleri için denize attıkları şişe 2 yıl sonra bulundu
    27 | 48

    İki ay önce kaybolan küpe ayakkabının tabanına saplanmış halde bulundu. 

     

  • 28 Anneleri için denize attıkları şişe 2 yıl sonra bulundu
    28 | 48

    Araba tamiri sırasında bulunan alet.

     

  • 29 Anneleri için denize attıkları şişe 2 yıl sonra bulundu
    29 | 48

    İki yıl önce kaybolan ve bahçeden çıkan yüzük.

     

  • 30 Anneleri için denize attıkları şişe 2 yıl sonra bulundu
    30 | 48

    Yıllar önce kaybolan valiz.

     

  • 31 Anneleri için denize attıkları şişe 2 yıl sonra bulundu
    31 | 48

    Piyanonun içinde unutulan ve yıllar sonra ortaya çıkan oyuncaklar.

     

  • 32 Anneleri için denize attıkları şişe 2 yıl sonra bulundu
    32 | 48

    Aranılan araba anahtarının bulunduğu yer!

     

  • 33 Anneleri için denize attıkları şişe 2 yıl sonra bulundu
    33 | 48

    Yıllar sonra bulunan cüzdanın içerisinden çıkan 300 dolar.

     

  • 34 Anneleri için denize attıkları şişe 2 yıl sonra bulundu
    34 | 48

    Kaybolan cüzdanın bulunduğu yer...

     

  • 35 Anneleri için denize attıkları şişe 2 yıl sonra bulundu
    35 | 48

    Bir çiftin kaybedip sonra bulduğu yüzükler...

     

  • 36 Anneleri için denize attıkları şişe 2 yıl sonra bulundu
    36 | 48

    Ağaç kenarında yıllar önce unutulan oyuncak.

     

  • 37 Anneleri için denize attıkları şişe 2 yıl sonra bulundu
    37 | 48

    Okyanusta kaybolan evlilik yüzüğü metal dedektör yardımıyla dört yıl sonra bulundu.

     

  • 38 Anneleri için denize attıkları şişe 2 yıl sonra bulundu
    38 | 48

    Yıllar içinde ağaçla birlikte bütün olan oyuncak.

     

  • 39 Anneleri için denize attıkları şişe 2 yıl sonra bulundu
    39 | 48

    34 yıl önce kaybolup sahibine teslim edilen anne yüzüğü.

     

  • 40 Anneleri için denize attıkları şişe 2 yıl sonra bulundu
    40 | 48

    Fırından çıkan gözlük.

     

  • 41 Anneleri için denize attıkları şişe 2 yıl sonra bulundu
    41 | 48

    Aylar önce kaybolan ve gölün içerisinden çıkarılan kamera.

     

  • 42 Anneleri için denize attıkları şişe 2 yıl sonra bulundu
    42 | 48

    Dört yıl önce kaybolan kupa.

     

  • 43 Anneleri için denize attıkları şişe 2 yıl sonra bulundu
    43 | 48

    2 ay boyunca aranan yüzüğün bulunduğu yer...

     

  • 44 Anneleri için denize attıkları şişe 2 yıl sonra bulundu
    44 | 48

    Ev temizlerken ortaya çıkan minik telefon vidası.

     

  • 45 Anneleri için denize attıkları şişe 2 yıl sonra bulundu
    45 | 48

    İki yıl önce kaybolup bulunan anne kolyesi.

     

  • 46 Anneleri için denize attıkları şişe 2 yıl sonra bulundu
    46 | 48

    Kaybolduktan sekiz yıl sonra ortaya çıkan çakı.

     

  • 47 Anneleri için denize attıkları şişe 2 yıl sonra bulundu
    47 | 48

    15 yıl sonra ortaya çıkan Star Wars figürü.

     

     

  • 48 Anneleri için denize attıkları şişe 2 yıl sonra bulundu
    48 | 48

    13 yıl önce kaybolan yüzüğün son hali.

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