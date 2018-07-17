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"Hızlı geçen 2 yılın ardından, okyanusa bıraktığımız şişenin Atlantik Okyanusu'nun karşısında, Fas'ta çok güzel bir yerde bulunduğuna dair bilgi aldık.Hayatımızda geçirdiğimiz bu zor zamanlarda, nasıl yaptıysa bize ihtiyacımız olan rahatlığı hissettirdi. Tamamen yabancı olduğumuz insanlar hikayesiyle birlikte bunu neden yaptığımızı biliyor. Gerçekten işlerini bırakıp bize bilgi veren bu insanlara çok teşekkür ediyoruz.

Ailem ve ben hala şoktayız."