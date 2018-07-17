ABD'de 2 yıl önce, annelerini trajik bir şekilde kaybeden kardeşler, annelerinin fotoğrafını şişeye koyup suya atmaya karar verdi. Şişeye de "Eğer bu şişeyi bulursan lütfen bizi ara ya da mesaj at. Başlangıç noktası, Atlantic Beach, Kuzey Karolina." notunu yazdılar.
2 kardeş, aradan geçen koca iki yıldan sonra Fas'tan gelen mesajla şaşkına uğradılar. Fas'ın Tarfaya şehrinde bir aile, şişeyi bulduklarına dair bir kardeşlere mesaj attı. Şişenin bulunduğu sahili de mesajla gönderdi. Duygularına hakim olamayan kardeşlerden biri hikayeyi şu cümlelerle özetledi:
"2 yıl 4 ay önce, beklenmedik ve trajik bir şekilde annemi kaybettim. Yaklaşık 2 ay önce Atlantic Beach, Kuzey Karolina'ya taşındık. Kız kardeşim ve ben, annemizin hikayesinin nerelere kadar uzanacağını görmek için okyanusa bir şişe attık."
"Plajdan ayrıldıktan bir saat sonra komik bir telefon aldık. Attığımız şişe hemen kıyıya vurmuş ama arayan kadın ertesi gün karides avı için tekneyle açılacağını ve şişeyi de orada bizim için okyanusa atacağına dair söz verdi."
"Hızlı geçen 2 yılın ardından, okyanusa bıraktığımız şişenin Atlantik Okyanusu'nun karşısında, Fas'ta çok güzel bir yerde bulunduğuna dair bilgi aldık.Hayatımızda geçirdiğimiz bu zor zamanlarda, nasıl yaptıysa bize ihtiyacımız olan rahatlığı hissettirdi. Tamamen yabancı olduğumuz insanlar hikayesiyle birlikte bunu neden yaptığımızı biliyor. Gerçekten işlerini bırakıp bize bilgi veren bu insanlara çok teşekkür ediyoruz.
Ailem ve ben hala şoktayız."
Öte yandan uzun bir yolculuk yapan şişe, bırakıldığı yerden 6,195 kilometre uzaklıkta bulunurken, kardeşlerin hikayesi sosyal medyada ilgi gördü.
KAYBETTİKLERİ EŞYALARI YILLAR SONRA BULANLAR
Balıkçı baba, gölün içinden eski bir cüzdan çıkardı. İçindeki kimliğe bakınca bu cüzdanın 20 yıl önce kendisinin kaybettiği cüzdan olduğu ortaya çıktı.
1995 yılından beri kayıp olan evlilik yüzüğünün ortaya çıktığı yer.
Ağacın kenarında bırakıldığı için ağaçla yıllar içerisinde bütünleşen patenler...
6 ay önce kaybolan telefon. Buzlar içinde kalmasına rağmen tamir edildikten sonra hala çalışıyor.
Metal dedektör yardımıyla bulunan 20 yıllık parça.
Yıllar önce kaybolup bulunan futbol topu.
Arabanın halısı sökülünce ortaya çıkan 18 yıllık bozuk paralar...
İki yıl önce kaybolan ve arabanın altından çıkan gözlük...
Yıllarca eksik kalan ansiklopedi serisinin tamamlanmış hali.
Yıllar önce kaybolduğu için gidilemeyen konser bileti.
Okyanusta kaybolan cüzdan 24 yıl sonra sahibine teslim edildi.
2 yıldır kayıp olan ve yeni ortaya çıkan köpek oyuncağı
Bir buçuk yıldır kayıp olan tablet bilgisayarın bulunduğu yer.
15 yıl önce kaybolan ve çalındığı zannedilen bir evlilik yüzüğü toprağın altından çıktı.
Kaybolduğu için yıllar boyu giyilemeyen kazak.
20 yıl önce kaybolan ve gölden çıkarılan cüzdan.
82 yaşındaki adam, kaybettiği yüzüğünü bahçecilik işleriyle uğraşırken buldu.
Birkaç yıl önce kaybolan yüzük bilgisayar monitörünün altında bulundu.
İki ay önce kaybolan küpe ayakkabının tabanına saplanmış halde bulundu.
Araba tamiri sırasında bulunan alet.
İki yıl önce kaybolan ve bahçeden çıkan yüzük.
Yıllar önce kaybolan valiz.
Piyanonun içinde unutulan ve yıllar sonra ortaya çıkan oyuncaklar.
Aranılan araba anahtarının bulunduğu yer!
Yıllar sonra bulunan cüzdanın içerisinden çıkan 300 dolar.
Kaybolan cüzdanın bulunduğu yer...
Bir çiftin kaybedip sonra bulduğu yüzükler...
Ağaç kenarında yıllar önce unutulan oyuncak.
Okyanusta kaybolan evlilik yüzüğü metal dedektör yardımıyla dört yıl sonra bulundu.
Yıllar içinde ağaçla birlikte bütün olan oyuncak.
34 yıl önce kaybolup sahibine teslim edilen anne yüzüğü.
Fırından çıkan gözlük.
Aylar önce kaybolan ve gölün içerisinden çıkarılan kamera.
Dört yıl önce kaybolan kupa.
2 ay boyunca aranan yüzüğün bulunduğu yer...
Ev temizlerken ortaya çıkan minik telefon vidası.
İki yıl önce kaybolup bulunan anne kolyesi.
Kaybolduktan sekiz yıl sonra ortaya çıkan çakı.
15 yıl sonra ortaya çıkan Star Wars figürü.
13 yıl önce kaybolan yüzüğün son hali.
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