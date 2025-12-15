Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin 'Anneme ve Oğluma'nın lansmanı gerçekleştirildi

        'Anneme ve Oğluma'nın lansmanı gerçekleştirildi

        Gazeteci ve Yazar Ömür Sabuncuoğlu'nun kaleme aldığı, İnkılap Kitabevi imzalı beşinci kitabı, 'Anneme ve Oğluma'nın lansmanı gerçekleştirildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.12.2025 - 19:27 Güncelleme: 15.12.2025 - 19:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Lansmanı gerçekleştirildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tüm geliri Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde maddi imkânsızlıklar nedeniyle eğitimden mahrum kalan kız çocuklarının okutulması için kullanılacak olan İnkılap Kitabevi imzalı, Ömür Sabuncuoğlu’nun kaleme aldığı ‘Anneme ve Oğluma’ kitabının lansmanına; Arzum Onan, Azra Akın, Bensu Soral, Burcu Kara, Büşra Orakçıoğlu, Canan Ergüder, Cansel Elçin, Damla Sönmez, Demet Akbağ, Derya Uluğ, Dilan Çiçek Deniz, Ebru Akel, Emre Altuğ, Nurgül Yeşilçay, Özge Özberk, Çırağan Palace Kempinski İstanbul Genel Müdürü Ralph Radtke, Saadet Işıl Aksoy, Sıla Gençoğlu, Songül Öden, Şenay Gürler, Şevval Sam katılım sağladı.

        REKLAM

        DUYGUSAL MEKTUPLAR OKURLARLA BULUŞUYOR

        Ömür Sabuncuoğlu, 'Onların Öyküsü', 'Bizim Öykümüz', 'Sizin Öykünüz' ve ‘Anneme ve Kızıma’dan sonra çalışmalarına son hızla devam ediyor. Sabuncuoğlu, yeni projesinde tanınmış isimleri anneleri ve oğullarıyla, duygusal bir çerçevede kaleme alınan mektuplarda buluşturdu.

        'Anneme ve Oğluma' kitabında; Aslıhan Doğan Turan, Aslışah Alkoçlar, Burcu Kara, Büşra Orakçıoğlu, Canan Ergüder, Cansel Elçin, Damla Sönmez, Demet Özdemir, Derya Uluğ, Ece Uslu, Ecem Özkaya, Gamze Keçeli, Nur Sürer, Nurgül Yeşilçay, Özge Özberk, Özlem Süer, Pınar Erbaş, Şevval Sam, Yasemin Sakallıoğlu’nun yazdığı mektuplar okurlarla buluşuyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Anneme ve Oğluma
        #Ömür Sabuncuoğlu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Komisyonda son viraj
        Komisyonda son viraj
        Kadıköy'de ilk 11'ler belli oldu!
        Kadıköy'de ilk 11'ler belli oldu!
        "2026 Türkiye için zirveler yılı olacak"
        "2026 Türkiye için zirveler yılı olacak"
        'Eşime neden baktın' cinayeti... 4 ay önce evlenmiş! Dehşet anı kamerada!
        'Eşime neden baktın' cinayeti... 4 ay önce evlenmiş! Dehşet anı kamerada!
        İnceleme başlatıldı! Okul müdürü öğrenciyi yere savurdu!
        İnceleme başlatıldı! Okul müdürü öğrenciyi yere savurdu!
        15 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        15 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        Domuz avcıyı öldürdü! Kanlı av!
        Domuz avcıyı öldürdü! Kanlı av!
        Gülşah Durbay için tören!
        Gülşah Durbay için tören!
        Guardian yazdı: Esad yeniden öğrenci oldu
        Guardian yazdı: Esad yeniden öğrenci oldu
        Çilingir Yunus: Mertens'i aratmadı!
        Çilingir Yunus: Mertens'i aratmadı!
        Eurofighterların tedarik süreci nasıl işleyecek?
        Eurofighterların tedarik süreci nasıl işleyecek?
        Gaziantep'in beyranı, dünya lezzetlerini solladı
        Gaziantep'in beyranı, dünya lezzetlerini solladı
        Tarihin en düşük seviyesi!
        Tarihin en düşük seviyesi!
        Vatandaşlık maaşı nedir?
        Vatandaşlık maaşı nedir?
        Dikkat! Sigara ile birlikte kullanmayın!
        Dikkat! Sigara ile birlikte kullanmayın!
        Ferit daha 3 yaşındaydı... Fasulyeden ölüm!
        Ferit daha 3 yaşındaydı... Fasulyeden ölüm!
        Yol verme kavgasında kask ile saldırdı!
        Yol verme kavgasında kask ile saldırdı!
        15-21 Aralık haftalık burç yorumları
        15-21 Aralık haftalık burç yorumları