'Anneme ve Oğluma'nın lansmanı gerçekleştirildi

Tüm geliri Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde maddi imkânsızlıklar nedeniyle eğitimden mahrum kalan kız çocuklarının okutulması için kullanılacak olan İnkılap Kitabevi imzalı, Ömür Sabuncuoğlu’nun kaleme aldığı ‘Anneme ve Oğluma’ kitabının lansmanına; Arzum Onan, Azra Akın, Bensu Soral, Burcu Kara, Büşra Orakçıoğlu, Canan Ergüder, Cansel Elçin, Damla Sönmez, Demet Akbağ, Derya Uluğ, Dilan Çiçek Deniz, Ebru Akel, Emre Altuğ, Nurgül Yeşilçay, Özge Özberk, Çırağan Palace Kempinski İstanbul Genel Müdürü Ralph Radtke, Saadet Işıl Aksoy, Sıla Gençoğlu, Songül Öden, Şenay Gürler, Şevval Sam katılım sağladı.

DUYGUSAL MEKTUPLAR OKURLARLA BULUŞUYOR

Ömür Sabuncuoğlu, 'Onların Öyküsü', 'Bizim Öykümüz', 'Sizin Öykünüz' ve ‘Anneme ve Kızıma’dan sonra çalışmalarına son hızla devam ediyor. Sabuncuoğlu, yeni projesinde tanınmış isimleri anneleri ve oğullarıyla, duygusal bir çerçevede kaleme alınan mektuplarda buluşturdu.

'Anneme ve Oğluma' kitabında; Aslıhan Doğan Turan, Aslışah Alkoçlar, Burcu Kara, Büşra Orakçıoğlu, Canan Ergüder, Cansel Elçin, Damla Sönmez, Demet Özdemir, Derya Uluğ, Ece Uslu, Ecem Özkaya, Gamze Keçeli, Nur Sürer, Nurgül Yeşilçay, Özge Özberk, Özlem Süer, Pınar Erbaş, Şevval Sam, Yasemin Sakallıoğlu’nun yazdığı mektuplar okurlarla buluşuyor.