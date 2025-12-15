Habertürk
        Annesi ölen kuzuyu inek emzirmeye başladı

        Annesi ölen kuzuyu inek emzirmeye başladı

        Tokat'ın Turhal ilçesinde, doğum yapan koyun bir süre sonra hastalanarak öldü. Öksüz kalan kuzu ise bir inek tarafından sahiplenerek emzirilmeye başlandı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.12.2025 - 16:04 Güncelleme: 15.12.2025 - 16:04
        Annesi ölen kuzuyu inek emzirmeye başladı
        Tokat'ın Turhal ilçesinin Dökmetepe köyünde besicilik ve çiftçilik yapan 44 yaşındaki Adem Demirkürek’in küçükbaşları geçen ay doğum yapmaya başladı.

        Doğum yapan koyunlardan bir tanesi, ölünce doğan kuzu öksüz kaldı. Kuzu aynı ahırdaki ineklerden bir tanesini emmeye başladı.

        Adem Demirkürek, "Kuzumuzun annesi doğum sonrasında öldü. Ölünce de hayvan öksüz kaldı. Biberonla büyütmeye başladım. Ama o sırada ineğe anne şefkati geçti. Kuzu inekten süt içmeye başladı" dedi.

        #Annesi ölen kuzu
        #inek
        #TOKAT
        #turhal
