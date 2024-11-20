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        Haberler Sağlık Annesinden nakledilen böbrekle hayata tutundu | Sağlık Haberleri

        Annesinden nakledilen böbrekle hayata tutundu

        Edirne'de, rutin kontrolleri sırasında böbrek hastası olduğunu öğrenen Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi çalışanı İbrahim Çalışkan, annesinden nakledilen böbrekle yaşama tutundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 16:01 Güncelleme: 20.11.2024 - 16:01
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        Annesinden nakledilen böbrekle hayata tutundu
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        Hastanenin arşiv ve istatistik sorumlusu olan 53 yaşındaki Çalışkan, 2015'te rutin sağlık kontrolleri için görev yaptığı hastaneye başvurdu.

        Yüksek tansiyon şikayeti bulunan Çalışkan'a, böbrek yetmezliği teşhisi konuldu. Çalışkan, 4 ay diyaliz tedavisi gördü.

        Nakil için yapılan araştırmalar sonucunda 79 yaşındaki annesi Naciye Çalışkan'ın böbreğinin uyumlu olduğu belirlenen hasta, TÜ Organ Nakli Merkezi'ndeki başarılı operasyonun ardından sağlığına kavuştu.

        Çalışkan, annesinden yapılan nakille sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

        Böbrek hastası olduğunu 9 yıl önce aniden öğrendiğini belirten Çalışkan, "Hastanede yaptırdığım tahlillerde birden çıktı bu hastalık. Çok sinsi ve kurnaz bir hastalık. 2015 yılında yüksek tansiyondan çıktı bu durum. 4 aya yakın diyaliz süreci oldu. Çalıştığım hastanede nakil olma sürecim oldu. Allah'a çok şükür annem bana böbreğini verdi" dedi.

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        Çalışkan, hastalığını öğrendiğinde üzüldüğünü ancak moralini bozmadan tedavisine odaklandığını aktardı.

        Ailesinin desteğiyle sıkıntılı günleri atlattığını anlatan Çalışkan, şunları kaydetti: "Nakille ilgili sürecin başlamasıyla annem kendisinden verilmesini istedi. Bütün tahliller yapıldı. Allah'a şükür tüm verilerim annemle tam uyuştu. Herkesin annesi çok önemli tabii. Bir anne evladını 9 ay karnında taşıyor ve doğurup hayat veriyor. Benim annem bana iki kere hayat verdi. İlkinde doğurarak, ikincisinde böbreğini verip bana yaşamımı devam ettirme şansı verdi. 9 yıl önce olduğum naklin ardından sağlığıma kavuştum. Tahlillerim düzenli olarak yapılıyor. Her şey normal gidiyor. Tuzlu yemeyi çok seviyordum, artık tuzdan uzak durmam gerekiyor. Ancak fazla kaçırdığım zamanlar olunca değerler yüksek çıkabiliyor."

        Çalışkan, organ bağışı konusunda farkındalığın artması gerektiğini de ifade etti.

        Çok sayıda hastanın nakil beklediğine dikkati çeken Çalışkan, organ bağışının hastaların yaşama tutunması için en etkili çözüm olduğunu vurguladı.

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