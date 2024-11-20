Annesinden nakledilen böbrekle hayata tutundu

Hastanenin arşiv ve istatistik sorumlusu olan 53 yaşındaki Çalışkan, 2015'te rutin sağlık kontrolleri için görev yaptığı hastaneye başvurdu.

Yüksek tansiyon şikayeti bulunan Çalışkan'a, böbrek yetmezliği teşhisi konuldu. Çalışkan, 4 ay diyaliz tedavisi gördü.

Nakil için yapılan araştırmalar sonucunda 79 yaşındaki annesi Naciye Çalışkan'ın böbreğinin uyumlu olduğu belirlenen hasta, TÜ Organ Nakli Merkezi'ndeki başarılı operasyonun ardından sağlığına kavuştu.

Çalışkan, annesinden yapılan nakille sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. Böbrek hastası olduğunu 9 yıl önce aniden öğrendiğini belirten Çalışkan, "Hastanede yaptırdığım tahlillerde birden çıktı bu hastalık. Çok sinsi ve kurnaz bir hastalık. 2015 yılında yüksek tansiyondan çıktı bu durum. 4 aya yakın diyaliz süreci oldu. Çalıştığım hastanede nakil olma sürecim oldu. Allah'a çok şükür annem bana böbreğini verdi" dedi.

REKLAM Çalışkan, hastalığını öğrendiğinde üzüldüğünü ancak moralini bozmadan tedavisine odaklandığını aktardı. Ailesinin desteğiyle sıkıntılı günleri atlattığını anlatan Çalışkan, şunları kaydetti: "Nakille ilgili sürecin başlamasıyla annem kendisinden verilmesini istedi. Bütün tahliller yapıldı. Allah'a şükür tüm verilerim annemle tam uyuştu. Herkesin annesi çok önemli tabii. Bir anne evladını 9 ay karnında taşıyor ve doğurup hayat veriyor. Benim annem bana iki kere hayat verdi. İlkinde doğurarak, ikincisinde böbreğini verip bana yaşamımı devam ettirme şansı verdi. 9 yıl önce olduğum naklin ardından sağlığıma kavuştum. Tahlillerim düzenli olarak yapılıyor. Her şey normal gidiyor. Tuzlu yemeyi çok seviyordum, artık tuzdan uzak durmam gerekiyor. Ancak fazla kaçırdığım zamanlar olunca değerler yüksek çıkabiliyor."