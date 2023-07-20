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Deprem öncesinde güzel hayaller kurduklarını ve hayata geçirmek için girişimlerde bulunduklarını anlatan Özcan Sahillioğlu, her şeyin evleri gibi yıkılarak enkaz altında kaldığını söyledi. Kızı Beste ile birbirlerine sarılarak ayakta kalmaya çalıştıklarını belirten Sahillioğlu, "Eşim Sibel, Antalya'ya yerleşip hem kızımızın yanında olmak hem de burada kadınlarla birlikte bir dükkan işletmek istiyordu. Kahveyi çok severdi o nedenle kahve dükkanı düşünüyordu. Ancak nasip olmadı. O gitti, biz kaldık" dedi.

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Zaman zaman gözleri dolan ve duygu dolu anlar yaşayan Özcan Sahillioğlu, kızı Beste ile işletmede hem kahve yapıyor hem de gelen müşterilerle ilgileniyor. Baba Sahillioğlu, Hatay'ın mezelerinin yanı sıra limonata ve meyveli içecekleri yapıyor, Beste de kahve yaparak dükkanda hizmet veriyor.