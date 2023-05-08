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Anneye şiddet iddiasında evlada 13 yıl hapis! Şikâyetinden vazgeçen anne gözyaşlarına boğuldu

Bolu'da, para vermediği gerekçesiyle annesine şiddet uygulayan S.Z.'nin yargılandığı davada karar çıktı. Mahkemenin S.Z.'ye 13 yıl hapis cezası vermesinin ardından anne M.Z., "Oğlum bu kadar yıl hapiste duramaz. Kendisine bir şey yapar" diyerek, gözyaşlarına boğuldu

Anneye şiddet iddiasında evlada 13 yıl hapis
İHA

Bolu'nun Bahçelievler Mahallesi'nde M.Z., geçen yıl para vermediği gerekçesiyle şiddete maruz kaldığı iddiasıyla oğlu S.Z.'den şikâyetçi oldu.

Oğlunun alkol bağımlısı olduğunu ifade eden anne, "Oğlum alkol bağımlısı birisidir. Cezaevinden çıktıktan sonra da yine alkol almaya başladı. Benden sürekli para istiyordu. Vermeyince de bana şiddet uyguladı ve evdeki bardakları, tabakları kırdı. Ölümle bile tehdit etti. Kendisinden korkuyorum" diyerek, polis merkezinde ifade verdi. Mahkemeye çıkartılan S.Z. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Şikâyetin ardından hakkında dava açılan S.Z.'nin yargılanmasına Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. "Hakaret", "kadına karşı tehdit", "konutta ve eklentilerinde yağma", "konutta geceleyin silahla yağma ve mala zarar verme" suçlamalarıyla yargılanan S.Z., üzerine atılı suçları kabul etmedi.

ANNE MAHKEMEDE ŞİKÂYETÇİ OLMADI

Davaya katılan annesi M.Z. ise oğlundan şikâyetçi olmadığını dile getirdi. Bolu 1. Ceza Mahkemesi'nde görülen davada yargılanan S.Z., "Üzerime atılı suçlamaların hiç birini kabul etmiyorum. Anneme karşı tehdit ve şiddet uygulamadım. Para isteğim doğru. Vermeyince de tepki göstermedim. Psikolojim zaman zaman yerinde olmuyor. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum" diyerek kendini savundu.

MAHKEME İKİ SUÇTAN CEZA VERDİ

Mahkeme heyeti, annesine karşı işlenen suçtan dolayı S.Z.'ye "kadına karşı tehdit" olayının teşebbüs aşamasında olması nedeniyle 4 yıl 7 ay ve "yağma" suçundan 8 yıl 5 ay olmak üzere toplam 13 yıl hapis cezasına çarptırarak, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

"OĞLUM BU KADAR YIL HAPİSTE DURAMAZ" DİYEREK AĞLADI

Cezayı duyan anne, öz oğlunun bu duruma düşmesinden dolayı büyük üzüntü çekerek, “Oğlum bu kadar yıl hapiste duramaz. Kendisine bir şeyler yapar” diyerek gözyaşlarına hakim olamadı.

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