Annie Lennox'dan Grammy Ödülleri'nde ateşkes çağrısı

İskoç müzisyen Annie Lennox, ABD'nin Los Angeles kentinde düzenlenen Grammy Ödülleri'nde performansını ateşkes çağrısında sonlandırdı. 69 yaşındaki Lennox, salondakilere "Ateşkes için sanatçılar. Dünyada barış" diye seslendi.

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İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bini çocuk, 8 bin 190'ı kadın olmak üzere 27 bin 365 Filistinli öldürüldü, 66 bin 630 Filistinli yaralandı.