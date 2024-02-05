Annie Lennox'dan Grammy Ödülleri'nde ateşkes çağrısı
İsrail'in abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ederken bu yıl 66'ncısı düzenlenen 2024 Grammy Ödülleri'nde sahne alan müzisyen Annie Lennox, ateşkes çağrısında bulundu
İskoç müzisyen Annie Lennox, ABD'nin Los Angeles kentinde düzenlenen Grammy Ödülleri'nde performansını ateşkes çağrısında sonlandırdı. 69 yaşındaki Lennox, salondakilere "Ateşkes için sanatçılar. Dünyada barış" diye seslendi.
Batılı birçok medya kurumu, Annie Lennox'un ateşkes çağrısını Gazze'deki İsrail saldırılarına yönelik yaptığı yönünde aktarıldı.
İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bini çocuk, 8 bin 190'ı kadın olmak üzere 27 bin 365 Filistinli öldürüldü, 66 bin 630 Filistinli yaralandı.
Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.
Fotoğraflar: AP, Reuters