Ant Yapı, Anthill Residence projesinin, deprem sonrası toplanma alanında inşa edilen binalar arasında yer almadığını bildirdi. Firmadan yapılan açıklamada konuyla ilgili İstanbul Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından 19 Eylül 2019 tarihinde bildirimi yapılmış resmi belgeye yer verildi.

Söz konusu belgede şu ifadeler yer aldı: "İlgi de kayıtlı dilekçenize istinaden; İl Müdürlüğümüz ve mülga Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü arşiv kayıtlarında yapılan incelemede İstanbul İli, Şişli İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, İncirlidede Caddesi Anthill Residence konutlarının bulunduğu 144 pafta, 994 ada, 53 nolu parselde herhangi bir toplanma ve geçici barınma alanına rastlanmamıştır."