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Antalya 10 ayda 8,6 milyon turisti ağırladı

Dünyanın en önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Antalya'yı hava yoluyla ziyaret eden yabancı turist sayısı 8,6 milyonu aştı

Antalya 10 ayda 8,6 milyon turisti ağırladı
AA

Deniz, kum ve güneş turizminin dışında doğal güzelliği, tarihi ve kültürel yapılarıyla dünyanın her yerinden turist çeken Antalya'da turizm sezonu devam ediyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçen yılı yaklaşık 3,5 milyon turistle kapatan Antalya, aşılanma oranlarının artması, Güvenli Turizm Sertifika Programı ve sıkı denetimlerle bu yıl çok daha fazla turisti konuk etti.

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü verilerine göre, 1 Ocak-31 Ekim döneminde kente gelen turist sayısı 8 milyon 615 bin 626 olarak kayıtlara geçti. Geçen yılın aynı dönemine göre turist sayısında yüzde 163 artış yaşandı.

Ekim ayında ise 1 milyon 599 bin 345 kişi tatil için Antalya'yı tercih etti. Geçen yıl ekimde 699 bin 857 turisti ağırlayan Antalya, bu yıl ekimde yüzde 129 oranında bir artışa imza attı.

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