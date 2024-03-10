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        Haberler Gündem Güncel Antalya'da deprem oldu! Demre açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem! - Son dakika haberi

        Antalya açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem!

        Antalya'nın Demre ilçesi açıklarında saat 16.55'te 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2024 - 17:11 Güncelleme: 10.03.2024 - 17:48
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        Antalya açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem!
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        Akdeniz'de 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 16.55'te, Antalya'nın Demre ilçesi açıklarında 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

        Demre'ye yaklaşık 19 kilometre mesafede olan depremin, 35,12 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

        AFAD AÇIKLAMA

        AFAD'dan yapılan açıklamada, "Akdeniz’de, Antalya ilimizin Demre ilçesi açıklarında saat 16.55’te meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir" denildi.

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