Antalya, basketbolda Ayos Spor ile yeniden temsil ediliyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sayın Cansel Tuncer, Antalya Gençlik Spor ve İl Müdürü Sayın Yavuz Gürhan, Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İdris Taş, Antalya Spor Yazarları Derneği Başkanı Şİfa Çiçek, Ayos Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Oktay Şirin, Ayos Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Ayos Spor A.Ş Başkanı Osman Şirin, Ayos Spor A.Ş. Başkan Vekili Mehmet Aslan , Antalyaspor Kulübü Başkanı Aziz Çetin, Antalyaspor As Başkanı Sinan Boztepe ve Antalyaspor yönetim kurulu üyelerinin katıldığı lansmanı ulusal ve yerel basın da yakından takip etti. Basketbol yorumcusu Didem Gürser’in sunuculuğunu yaptığı lansman etkinliğinde katılımcılar Antalya’nın basketbol branşında yeniden temsil edilecek olmasının mutluluğunu yaşadıklarını, spor alanında Antalya için her zaman bir arada hareket etmenin önemine vurgu yaptı.

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Ayos Holding Yönetim Kurulu Başkanı Oktay Şirin: Biz Sporu Hiçbir Zaman Sadece Bedensel Bir Organizasyon Olarak Görmedik Sporun Aynı Zamanda Ahlaki Bir Gelişmenin de Yöntemi Olduğunun Çok Daha Öncelerden Farkındaydık.

Sporu sadece bedensel bir organizasyon olarak görmediklerini belirten Ayos Holding Yönetim Kurulu Başkanı Oktay Şirin “Biz sporu hiçbir zaman sadece bedensel bir organizasyon olarak görmedik sporun aynı zamanda ahlaki bir gelişmenin de yöntemi olduğunun çok daha öncelerden farkındaydık. Bu yatırımı biraz da Antalya halkına, gençlerimize, bizim insanımıza doğru yolda neler yapılabileceğini; eğer el ele verirsek neler başarabileceğimizi göstermek adına yapıyoruz. İnşallah bugün burada yanımızda olanların güzel dilekleri, arkamızda olanların güzel niyetleri ile güzel sonuçlara ulaşacağımıza bütün kalbimle inanıyorum. Beni tanıyanlar bilirler, asla inanmadığım bir şeyi söylemem, yapmam da, burada güzel şeyler yapacağımıza inanıyor hepinize teşekkür ediyorum” dedi

Ayos Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Ayos Spor A.Ş Başkanı Osman Şirin: Spora Bugüne Kadar 5 Milyon Dolarlık Bir Kaynak Yaratma İmkanımız Oldu

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Bugüne kadar Ayos Holding olarak spor kulüplerine ve sporculara yönelik yaklaşık 5 milyon dolarlık bir kaynak yaratma imkanımız oldu diyen Ayos Spor A.Ş Başkanı Osman Şirin; ‘’Türkiye’nin önde gelen spor kulüpleri ve markaları ile yeni yatırım ve iş birliklerini kurmaya ve desteklemeye de devam edeceğiz. Bu anlamda çok kısa bir zaman içinde Beşiktaş JK Kadın Voleybol Takımı İsim Sponsorluğumuzu Beşiktaş JK Başkanı sevgili Ahmet Nur Çebi ve her iki kulüp yöneticileri ile birlikte gerçekleştireceğimiz basın lansmanı ile kamuoyuna duyuracağız. Bugün Antalyaspor Kulübü ile Basketbol branşında yaptığımız iş birliği sürecinde Antalyaspor Kulübü Başkanımız sevgili Aziz Çetin’e her iki kulüp yöneticilerine, profesyonellere ve siz değerli basın mensuplarına göstermiş olduğunuz yakın ilgi ve alakadan dolayı Ayos adına teşekkür ediyor, Ayos Antalyaspor Basketbol takımımıza yeni sezonda başarılar diliyorum’’ dedi.

Antalyaspor Kulübü Başkanı Aziz Çetin: Bugün Ayos Gibi Spora Gönül Vermiş Büyük Bir Markanın Desteğiyle Antalya’mıza Yeniden Basketbol Heyecanını Yaşatacak Olmanın Mutluluğunu Yaşıyoruz Bugün hasretle beklediğimiz Antlayaspor’un basketbol branşını tekrar faaliyete geçtiğini duyurmak için hep beraber buradayız diyen Antalyaspor Kulübü Başkanı Aziz Çetin; ‘’ Antalya’da basketbola olan ilginin sevginin ve potansiyelinin herkes farkında. Bugün Ayos gibi spora gönül vermiş büyük bir markanın desteğiyle Antalya’mıza yeniden basketbol heyecanını yaşatacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Antalyaspor’un sadece futbol kulübü olmadığını her fırsatta dile getiriyoruz. Bir tanesi şuan da spor okulu düzeyinde olan toplam 19 branşta 3.500’e yakın gencimize, çocuğumuza spor yaptırmanın onurunu yaşıyoruz. Basketbolla bu 20 branşa çıkmış olacak’’ dedi. REKLAM Ayos Spor A.Ş Başkan Vekili Mehmet Aslan: Bu Lansman Kısa Bir Sürede Gerçekleşmiş Gibi Görünse de Bunun 20 Yıllık Bir Geçmişi Var Bu lansman kısa bir sürede gerçekleşmiş gibi görünse de bunun 20 yıllık bir geçmişi var. Bizler 2003 yılında Oktay Şirin önderliğinde sporu ve sporcuyu destekleyen bir aile kurmak istedik. Bu doğrultuda Futbol, voleybol ve basketbol gibi farklı branşlara katkıda bulunduk. Sonrasında bu katkı bize yetmedi ve sporun içinde tam anlamıyla bulunmak istedik. Biz Ayos Spor A.Ş olarak bu işe başlama kararı aldığımızda Antalyaspor bize tam destek verdi. Biz de Antalyaspor’un gücüyle, Antalyaspor’da çok güçlü bir başlangıç yapmayı hedefliyoruz. Antalyaspor’un yakaladığı başarının aynısını istiyor ve bugün itibariyle başlıyoruz” dedi Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan: . Çok Özel Bir Markamız Olan Antalya’nın Basketbola Olan Özlemini Gidereceğimiz İçin Çok Mutluyum REKLAM Şehrimizin markasına değer katmak için bizimle birlikte yol yürümeyi seçen Ayos’un kıymetli yöneticilerine çok teşekkür ediyorum. Çok kıymetli bir iş yaptığımızı daha sonra anlayacağımızı düşünüyorum. Çok özel bir markamız olan Antalya’nın basketbola olan özlemini gidereceğimiz için çok mutluyum. Bu birlikteliği başarı noktasında sürdürülebilir kılmak için bir aradayız. Aziz Başkan en çok lisanslı sporcumuz olan amatör branşlara müthiş desteği olan önemli isim. İnşallah bu işbirliklerimiz ve başarılarımız tüm branşlara yönelik artarak devam eder. Hayırlara vesile olsun diyor başarılar diliyorum’’ dedi. Cansel Tuncer: Kulüplerimizin Her Zaman Yanındayız Katılımcılara Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhuttin Böcek’in sevgi ve selamlarını getirdiğini söyleyen Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer “Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak spor etkinliklerimiz başta olmak üzere bölgemizde turizmin çeşitlendirildiği tüm etkinliklere destek olmayı bir prensip kabul ettik. Her zaman sporun ve sporcunun yanında olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu anlamda Ayos Spor A.Ş ve Antalyaspor arasında basketbol alanında yürüteceği bu iş birliğinin daim olmasını, başarılarının daim olmasını diliyorum. Bizler ABB olarak kulüplerimizin her aman yanındayız” dedi. Yapılan konuşmalardan sonra Ayos Antalyaspor Basketbol Takımı Teknik Ekibi ve oyuncuları tanıtıldı. Organizasyon toplu fotoğraf çekiminin ardından; sporcular, yöneticiler ve davetlilerin katılımıyla gerçekleşen barbekü partisi ile devam etti.