        Antalya'da Altınkale Farklı Seviyeli Kavşağı açıldı - İş-Yaşam Haberleri

        Antalya'da Altınkale Farklı Seviyeli Kavşağı açıldı

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Altınkale Farklı Seviyeli Kavşağı'nın açılış törenini gerçekleştirdi. Seyahat süresini kavşak düzenlemesi ile 30 saniyeye düşürdüklerini söyleyen Bakan Uraloğlu, "Eskiden hemzemin kavşakta hizmet veren sinyalizasyon sistemini devre dışı bırakarak trafiğin dur-kalk yapmaksızın akışını sağladık" dedi

        Giriş: 10.04.2026 - 16:29 Güncelleme:
        Antalya'da Altınkale Farklı Seviyeli Kavşağı açıldı

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya Döşemealtı’nın ulaşım ağının gücüne güç katacak Altınkale Farklı Seviyeli Kavşağı’nın açılış törenini gerçekleştirdi.

        Bakan Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde “Durmak yok, yola devam” vizyonuyla Antalya’ya hizmet sunmaya devam ettiklerini dile getirdi. 2025 yılında Antalya’da gerçekleştirilen açılışlar hakkında konuşan Bakan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

        “Bakın sadece geride bıraktığımız 2025 yılı içerisinde; İlk aydan Korkuteli-Elmalı Yolu’nu açtık. Nisan ayında; Antalya Havalimanımızın 35 milyon olan yolcu kapasitesini 82 milyona çıkaran yeni terminal binasını hizmete sunduk. Temmuz ayında; Antalya-Alanya Otoyolu’nun temelini attık, Demre Yat Limanı’nın açılışını gerçekleştirdik. Ekim ayında; Kepezüstü ve Sanayi Farklı Seviyeli Kavşakları’nı, Elmalı Şehir Geçişi ve Elmalı-Finike Yolu’nun Elmalı-Avlanbeli kesiminin açılışlarını yaptık. Avlanbeli-Finike kesiminin yapımını başlattık. Kasım ayında; Gazipaşa Yat Limanımızı açarak başta Alanya olmak üzere tüm bölgenin deniz turizmi faaliyetlerine güçlü bir nefes kattık.”

        Aralık ayında ise; Alanya Doğu Çevre Yolu ve Demirtaş Kavşağı’nın açılışını gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Antalya’nın yalnızca Türkiye’nin değil, dünyanın en gözde turizm merkezlerinden biri olduğunu söyleyen Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

        “Antalya, sadece denizi ve tarihi kültür varlıklarına dayalı turizmiyle değil, aynı zamanda yılın büyük bir bölümünde güneşin tebessümüyle beslenen bereketli topraklarındaki meyve ve seracılık faaliyetleriyle de ünlüdür. Ülkemizde tarımsal ihracat yapan öncü şehirlerimizden biridir. Her yıl milyonlarca yerli ve yabancı misafiri ağırlayan, yetiştirdiği meyve ve sebzeleriyle sofralarımızda yer alan şehrimizde trafik hacmi her geçen gün artıyor. Bu nedenle Antalya’nın, ihtiyaçlarıyla, projeleriyle ve yatırımlarıyla her zaman yakından ilgileniyoruz.”

        Bakan Uraloğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, son 24 yılda Antalya’nın ulaşım ve iletişim altyapısına 354 milyar lira yatırım gerçekleştirdiklerini söyledi. Uraloğlu, bölünmüş yol uzunluğunu 197 kilometreden 774 kilometreye, BSK kaplamalı yol uzunluğunu ise 123 kilometreden bin 140 kilometreye çıkardıklarını söyledi.

        Bakan Uraloğlu, Antalya Batı Çevre Yolu’nu açtıklarını kaydederek sözlerine şu şekilde devam etti:

        “Antalya Çevre Yolunda; Başköy, Korkuteli, Kirişçiler ve Isparta Köprülü Kavşaklarını hizmete sunduk. Antalya-Kemer-Tekirova-Finike Yolu kapsamında Phaselis (Fasalis) Tüneli’ni açtık. Böylelikle Antalya’nın; Demre, Finike, Kumluca, Kemer, Kaş ve Kalkan gibi turizm cenneti beldelerinin ulaşımını güçlendirdik. Antalya’yı Konya’ya bağlayan kuzey-güney aksının en önemli geçiş noktasını oluşturan 5 bin metre uzunluğundaki Demirkapı Tünelini hizmete açtık. Akdeniz ve İç Anadolu'yu ayıran Torosları tünel konforuyla geçilmesini sağladık.”

