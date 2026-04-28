Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Antalya'da bir adam denize girdi, saatler sonra cansız bedeni 500 metre açıkta bulundu | Son dakika haberleri

        Antalya'da bir adam denize girdi, saatler sonra cansız bedeni 500 metre açıkta bulundu

        Antalya'nın Konyaaltı Sahili'nde denize giren ve uzun süre geri dönmeyen erkek, kıyıdan yaklaşık 500 metre açıkta ölü bulundu. Ekiplerce sudan çıkarılan kişinin hayatını kaybettiği belirlenirken, üzerinden kimlik çıkmadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28 Nisan 2026 - 10:02 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sahilde cansız bedeni bulundu
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Antalya'da denize giren ve uzun süre geri dönmeyen bir kişinin cansız bedeni deniz polisi ekipleri tarafından bulundu.

        DENİZE GİRDİ, DÖNMEDİ

        DHA'daki habere göre olay; saat 19.30 sıralarında Antalya'nın Konyaaltı Sahili’nde meydana geldi. Öğle saatlerinde denize giren erkeğin uzun süre geri dönmemesi üzerine durumdan şüphelenen çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi.

        500 METRE UZAKLIKTA BULUNDU

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen deniz polisi ekipleri, yaptıkları arama çalışmaları sonucu kayıp kişiyi kıyıdan yaklaşık 500 metre açıkta buldu.

        HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

        Ekipler tarafından sudan çıkarılarak karaya getirilen kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

        KİMLİĞİ ÇIKMADI

        Üzerinden kimlik çıkmayan ve 25-30 yaşlarında olduğu değerlendirilen erkeğin cenazesi, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.

        GERİYE EŞYALARI KALDI

        Kimliği henüz belirlenemeyen kişiden geriye, denize girmeden önce kayalıklara bıraktığı ayakkabısı ve kapüşonu kaldı.

        İNCELEME BAŞLATILDI

        Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        #Antalya
        #Son dakika haberler
