Antalya'da bir adam denize girdi, saatler sonra cansız bedeni 500 metre açıkta bulundu
Antalya'nın Konyaaltı Sahili'nde denize giren ve uzun süre geri dönmeyen erkek, kıyıdan yaklaşık 500 metre açıkta ölü bulundu. Ekiplerce sudan çıkarılan kişinin hayatını kaybettiği belirlenirken, üzerinden kimlik çıkmadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı
DENİZE GİRDİ, DÖNMEDİ
DHA'daki habere göre olay; saat 19.30 sıralarında Antalya'nın Konyaaltı Sahili’nde meydana geldi. Öğle saatlerinde denize giren erkeğin uzun süre geri dönmemesi üzerine durumdan şüphelenen çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi.
500 METRE UZAKLIKTA BULUNDU
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen deniz polisi ekipleri, yaptıkları arama çalışmaları sonucu kayıp kişiyi kıyıdan yaklaşık 500 metre açıkta buldu.
HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ
Ekipler tarafından sudan çıkarılarak karaya getirilen kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
KİMLİĞİ ÇIKMADI
Üzerinden kimlik çıkmayan ve 25-30 yaşlarında olduğu değerlendirilen erkeğin cenazesi, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.
GERİYE EŞYALARI KALDI
Kimliği henüz belirlenemeyen kişiden geriye, denize girmeden önce kayalıklara bıraktığı ayakkabısı ve kapüşonu kaldı.
İNCELEME BAŞLATILDI
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.