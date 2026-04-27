Antalya'da derbi galibiyetini kutlayan Galatasaraylı taraftar bıçaklandı
Galatasaray'ın kendi sahasında Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ettiği derbinin ardından Antalya'da maç sonu kafeden çıkan bir Galatasaray taraftarı, bıçaklı saldırıda yaralandı
Olay, saat 22.00 sıralarında Kepez ilçesi Kültür Mahallesi'nde meydana geldi. Sokak üzerindeki bir kafede maçı izleyen Galatasaray taraftarı Mehmet A. (25), rakip takımın taraftarı tarafından kalçasından bıçaklandı.
DHA'nın haberine göre, olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı, ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Mehmet A'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
KAÇAN ŞÜPHELİ ARANIYOR
Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlatırken, çevredeki güvenlik kameraları da incelemeye alındı. Olay yeri inceleme ekipleri kafede detaylı çalışma yaparken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.