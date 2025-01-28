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        Haberler Gündem Antalya'da "dur" ihtarına uymayan sürücünün aracında 17 ruhsatsız tabanca ele geçirildi - Güncel haberler

        Antalya'da bir araçtan 17 ruhsatsız tabanca çıktı

        Antalya'nın Kepez ilçesinde "dur" ihtarına uymayan ve kovalamacada başka bir araca çarpan otomobilde 17 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2025 - 19:18 Güncelleme: 28.01.2025 - 19:18
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        Araçtan 17 ruhsatsız tabanca çıktı
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        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri, Düdenbaşı Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri aracı durdurmak istedi.

        Ekiplerin "dur" ihtarına uymayan sürücü, kovalamacada 15 Temmuz Şehitler Caddesi'nde seyir halindeyken otomobiliyle başka bir araca çarptı.

        Araçta yapılan aramada 17 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        Sürücünün B.Y. olduğunu belirleyen ekipler, kaçan şüpheliyi yakaladı.

        Zanlının polis merkezindeki işlemleri sürüyor.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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