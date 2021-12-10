Sabaha kadar öldürdüğü eşinin başında bekledi!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Antalya'da eşini öldürdü, sabaha kadar başında bekledi!
ABONE OL

Eşini öldürüp, sabaha kadar başında bekledi; polise giderek teslim oldu

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde bir kişi emekli öğretmen eşini karnından ve sırtından bıçaklayarak öldürdü. Sabah emniyete giden katil koca, "Karımı öldürdüm" diyerek teslim oldu

Antalya'da eşini öldürdü, sabaha kadar başında bekledi!
Sabaha kadar öldürdüğü eşinin başında bekledi!
0:00 / 0:00
DHA

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde Talat Yılmaz (64), dün akşam tartıştığı eşi emekli öğretmen Gülsenem Yılmaz'ı (63) bıçaklayarak öldürüp, sabaha kadar başında bekledi. Sabah polise giden Yılmaz, "Karımı öldürdüm" diyerek teslim oldu.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında, Döşemealtı'na bağlı Yeniköy Mahallesi'nde 3 katlı binadaki dairede meydana geldi.

Talat Yılmaz, bilinmeyen nedenle tartıştığı eşi Gülsenem Yılmaz'ı karın boşluğundan ve sırtından bıçaklayarak öldürdü. Sabaha kadar eşinin cansız bedeni başında bekleyen Yılmaz, bugün saat 08.30 sıralarında polis merkezine gidip, "Karımı öldürdüm" diyerek teslim oldu.

Bunun üzerine eve giden polis ve sağlık ekipleri, mutfakta kanlar içindeki Gülsenem Yılmaz'ın cansız bedeni ile karşılaştı.

Acı haberi alıp, eve gelen çiftin çocukları Kayhan Yılmaz ise sinir krizi geçirdi. Gülsenem Yılmaz'ın cesedi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi için morga götürüldü. Polis, cinayetle ilgili soruşturma başlattı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Edirne'de yağışlar nehir debilerini artırdı, barajları doldurdu
GÜNDEM Tunca ve Meriç nehirlerinde su debisi yükseldi
Ekim ayı işgücü istatistikleri
GÜNDEM Ekim ayı işgücü istatistikleri
Adıyaman'da uçak seferlerine sis engeli
GÜNDEM Uçak seferlerine sis engeli
Canan Kaftancıoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tazminat
GÜNDEM Canan Kaftancıoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ...
Cuma namazı saati İstanbul: 10 Aralık Diyanet İstanbul Cuma vakti
GÜNDEM 10 Aralık İstanbul Cuma saati kaçta?
Kocaeli'de ‘Pitbull’ çetesine operasyon
GÜNDEM ‘Pitbull’ çetesine operasyon
10 Aralık 2021 Bursa Cuma namazı saati - Bursa'da cuma namazı
GÜNDEM Bursa Cuma namazı kaçta?
Hakkari'de 3 şehit için askeri tören
GÜNDEM Hakkari'de 3 şehit için askeri tören
Adana'da kayıp kız çocuğunun hayatı dram çıktı
GÜNDEM Daha 15'inde! 13'ünde evli, 14'ünde anne!
10 Aralık Cuma Hutbesi: Diyanet 10 Aralık Cuma Hutbesi konusu
GÜNDEM 10 Aralık Cuma Hutbesi konusu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.