AA

Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, Yeniköy Mahallesi Kepeztepe mevkisindeki fotokapandan, birinci derece arkeolojik sit alanı yakınında ellerinde kazma kürek ve benzeri aletlerle bazı kişilerin olduğunu gördü.

AA'nın haberine göre, ekipler durumu İlçe Jandarma Komutanlığına bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, sit alanı içinde detektörle arama ve kazı yapan H.İ, B.Y. ve T.P'yi suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, ifadelerinin ardından karakoldan serbest bırakıldı.