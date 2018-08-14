Kaza saat 00.00 sıralarında Antalya’nın Alanya ilçesinde bulunan Türkler Mahallesi D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Erkan Boz (28), ismi öğrenilemeyen arkadaşıyla Alanya istikametine seyir halindeyken yönetimindeki 07HIZ93 plakalı motosikletin direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çarptı. İHA'nın haberine göre kazada, kaldırım kenarına başını çarpan sürücü Boz, ağır yaralanırken yanında bulunan arkadaşı yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri Boz’un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

YARALI ARKADAŞI OLAY YERİNDEN KAÇTI

Görgü tanıklarının ifadesine o sırada Boz’un arkadaşı sağlık ekipleri gelince ailesi haber verme bahanesiyle kaza yaptıkları motosikletle yaklaşık 50 metre ilerledikten sonra yaya olarak olay yerinden uzaklaştı. Trafik kazasında hayatını kaybeden Boz’un cesedi savcılık incelemesinin ardından morga kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, olay yerinden yaralı şekilde uzaklaşan Boz’un arkadaşının bulunması için harekete geçti.

EMANET MOTOSİKLETLE KAZA

Öte yandan kazaya karışan motosikletin Şükrü Uyar isimli kişiye ait olduğu ortaya çıktı. Yaşamını yitiren Erkan Boz emanet aldığı motosikleti gece geç saatlere kadar getirmeyince Uyar’ın jandarmaya şikayetçi olduğu öğrenildi.

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