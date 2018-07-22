İHA'nın haberine göre, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’in Konyaaltı’na kazandırdığı 6.5 kilometrelik yaşam parkının 1’inci Yaz Festivali’ne ev sahipliği yaptı. Festivalde ünlü sanatçı Murat Boz sahne aldı. Olbia Meydanı’nda halka açık gerçekleştirilen konsere Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, eşi Ebru Türel ve çok sayıda vatandaş katıldı.

BAŞKA TÜREL'DEN MURAT BOZ'A ÇİÇEK

Murat Boz’un muhteşem performansıyla Antalyalıları coşturdu. Birbirinden güzel parçalarını Antalyalılar için seslendiren Murat Boz, Antalya’da olmaktan büyük keyif aldığını söyledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de Antalyalılar adına ünlü sanatçıya çiçek takdim etti.



Başkan Türel, “Her şey sizler ve Antalyalı hemşehrilerim için. Murat Boz ile gerçekleştirdiğimiz 1’inci Yaz Festivali’nde hepinize eğlenceli bir gece diliyorum” dedi.

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