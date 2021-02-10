Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerSağlıkAntalya'da mutasyonlu hasta tespiti - Haberler
ABONE OL

Antalya'da mutasyonlu bir hasta tespit edildi

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, bir koronavirüs hastasında İngiltere mutasyonunu tespit ettiklerini belirterek, "Mutasyonların hem hastalık yapıcı etkisi, hem bulaştırıcılık hızı, hem de sonuç olarak ne kadar ağır seyrettiğini takip edeceğiz. Birkaç çeşit aşıdan en çok hangisinin etkili olduğu, bu etkinin ne kadar uzun sürdüğü takipler neticesinde ortaya çıkacak" dedi

Antalya'da mutasyonlu hasta tespiti - Haberler
Antalya'da mutasyonlu hasta tespiti! "Devam edecek"
0:00 / 0:00
DHA

Sinovac firmasının aşı testlerine gönüllü katılıp koronavirüs aşısını Türkiye'de ilk yaptıranlar arasında yer alan AÜ Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, ilk dozdan yaklaşık 1 ay sonra vücudundaki antikor seviyesinde çok yükselme görüldüğünü açıkladı. Antikor seviyesinin kişiden kişiye göre değiştiğini belirten Prof. Dr. Özlenen Özkan, üretilen antikorların vücudun askerleri olduğunu, vücudun immun sistemine bağlı ortaya çıktığını anlattı. Şu anki değerlere bakıldığında aşının vücudunda etkili olduğunu aktaran Prof. Dr. Özkan, Akdeniz Üniversitesi'ndeki aşılamadaki son durumu anlattı.

MUTASYON TESPİT KİTİYLE SONUCA ULAŞILDI

Prof. Dr. Özkan, AÜ olarak aşı çalışmalarına başladıklarından bu yana 4 bin 700 kişinin aşılandığını açıkladı. İkinci doz aşılamaya perşembe günü başlayacaklarını aktaran Prof. Dr. Özkan, koronavirüsün mutasyona uğramasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Özlenen Özkan, "Şu ana kadar tanımlanan Güney Afrika, İngiltere gibi birkaç farklı mutasyon var. Mutasyonlara da kitlerle bakabiliyorsunuz. Bizim aldığımız mutasyon kitleri sonrasında bir hastamızda İngiltere mutasyonu ortaya çıktı. Mutasyonların hem hastalık yapıcı etkisi hem bulaştırıcılık hızı, hem de sonuç olarak ne kadar ağır seyrettiğini takip edeceğiz. Birkaç çeşit aşıdan hangisinin en çok etkili olduğu, bu etkinin ne kadar uzun sürdüğü takipler neticesinde ortaya çıkacak. Önemli olan tedavileri nasıl değiştireceği. Bunlara hemen cevap veremiyoruz ama zaman içerisinde hep beraber gözlemleyerek yayınlarla anlamaya çalışacağız" diye konuştu.

'MUTASYON DEVAM EDECEK'

Koronavirüsün İngiltere'deki mutasyonuna yakalanan hastaya uygulanan tedaviyi anlatan Prof. Dr. Özlenen Özkan, "Şu an farklı bir tedavi yok. Klinik olarak çok farklı ilerlemiyor. Ancak bu mutasyon olmaya devam edecek, bu şekilde kalmayacak. Mutasyondan sonra sonucun nereye evrildiğini görmek lazım. Şu anda tedaviler çok da farklılık gerektirmiyor gibi görünüyor" ifadelerini kullandı.

Oxford Üniversitesi ile Astra Zeneca'nın geliştirdiği aşının mutasyonlu virüse karşı etkisiz kaldığı haberlerine ilişkin değerlendirmede bulunan Prof. Dr. Özkan, "Bu çok iyi bir haber değil. Bizim en çok korktuğumuz şey buydu. Çünkü elimizde koronavirüse karşı tek silah aşı. Eğer böyle bir bilgi var ise elimizde, mutasyona yönelik aşılar bulmak için uğraşılacak. Sinovac aşısı inaktif bir aşı, sanırım bu aşı mutasyondan daha az etkilenecek gibi geliyor. Bunu da zamanla göreceğiz" dedi.

SAĞLIK BAKANLIĞI, AÜ'DEKİ AŞI ÇALIŞMASINI TAKİP EDİYOR

AÜ'de gerçekleştirilen aşı çalışması hakkında son bilgileri veren Prof. Dr. Özkan, "Prof. Dr. Tarlan Mammedov, protein hedefini başardı. Bu, Sağlık Bakanlığı'nın da takip ettiği bir aşı çalışması. Ancak mutant virüse ne kadar etkili ona da bakmak lazım. Sadece aşı değil, kit ve ilaç üzerine de çalışıyoruz. Mutasyona ne kadar etkili olacağı ve bunu ne kadar hızlı bir sürede piyasaya çıkaracağımız önemli basamaklar. Bunların hepsi ayrı maddi destek gerektiriyor" diye konuştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

DİKKAT! Son dakika: Covid-19'un beyne etkisi ortaya çıktı
SAĞLIKİşte Covid-19'dan önce ve sonra beyin
İbn-i Sina'nın ilacı koronaya umut oldu! - Haberler
SAĞLIKİbn-i Sina'nın ilacı koronaya umut oldu!
"Covid-19, aracı türler vasıtasıyla insanlara bulaşmış olabilir"
SAĞLIK"Covid-19, aracı türler vasıtasıyla insanlara ...
10 Şubat Koronavirüs tablosu açıklanıyor... Son dakika corona virüsü vaka sayısı!
SAĞLIKEn güncel Türkiye Koronavirüs tablosu
ALRM! Bilim Kurulu üyesinden son dakik uyarı: Alışık olduğumuz seyirde...
SAĞLIKProf. Özlü'den korkutan açıklama! "Alışık olduğumuz seyirde sürmüyor. ...
SON DAKİKA: Koronavirüs vaka sayısında son durum ne? 9 Şubat korona tablosu
SAĞLIKKoronavirüs salgınında son durum
SON DAKİKA: 9 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı! Türkiye bugün korona vaka sayısı kaç?
SAĞLIKİşte en güncel koronavirüs tablosu!
Dünyada her yıl 1 milyondan fazla kişi sigara içmemesine rağmen dumanı nedeniyle ölüyor - Haberler
SAĞLIKDünyada her yıl 1 milyondan fazla kişi sigara ...
Son dakika! Bilim Kurulu üyesi Ünal'dan müjde! - Haberler
SAĞLIKBilim Kurulu üyesi Ünal'dan müjde!
ALARM VERİYOR! İstanbul Tıp Fakültesi'nde bir hastada Brezilya mutasyonu teşhis edildİ! - Haberler
SAĞLIKİstanbul Tıp Fakültesi'nde bir hastada Brezilya ...