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        Haberler Spor Voleybol Filenin Sultanları'na İstanbul'da coşkulu karşılama!

        Filenin Sultanları'na İstanbul'da coşkulu karşılama!

        2026 FIVB Milletler Ligi'nde (VNL) şampiyon olarak tüm Türkiye'yi sevince boğan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, yurda döndü. Filenin Sultanları, İstanbul Havalimanı'nda büyük bir coşkuyla karşılandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27 Temmuz 2026 - 16:52 Güncelleme:
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        Şampiyon Sultanlar'a coşkulu karşılama!

        A Milli Kadın Voleybol Takımı, Çin'de düzenlenen Voleybol Milletler Ligi finalinde karşılaştığı Brezilya’yı 3-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. 2023 yılının ardından ikinci kez şampiyonluk yaşayan milliler, organizasyonun ardından bugün Türkiye'ye döndü. İstanbul Havalimanı'na gelen ay-yıldızlılar için karşılama töreni düzenlendi.

        VIP terminalinde bando takımı, marşlar, Türk bayrakları ve çiçeklerle karşılanan kırmızı-beyazlılar alkışlar eşliğinde tören alanına geldi.

        OSMAN AŞKIN BAK: HEDEFLER HER ZAMAN DEVAM EDİYOR

        Karşılama töreninde açıklamalarda bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türk sporunda hedeflerin her zaman devam ettiğini vurguladı. Bakan Bak, "Ülkemize dönmek, hem de şampiyon olarak geri dönmek gurur verici. Bizlere büyük bir gurur yaşattılar. İstikrarlı bir şekilde başarıdan başarıya koşuyorlar. 2023 yılında da bu başarıyı yakalamışlardı. Avrupa şampiyonlukları da var. Hepsini gönülden tebrik ediyorum. Milletimize büyük bir gurur yaşattılar. Hedefler her zaman devam ediyor. Türk sporunda büyük yatırımlar devam edecek" şeklinde konuştu.

        Karşılamada yer alan İstanbul Valisi Davut Gül ise, "Ülkemize bu sevinci yaşatan başta sporcularımız olmak üzere voleybol camiasının tüm fertlerine teşekkür ediyorum. Arkadaşlarımızı tebrik ediyorum ve hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

        MEHMET AKİF ÜSTÜNDAĞ: TÜRK VOLEYBOLU AVRUPA VE DÜNYADA 1 NUMARA

        Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, takımı karşılamaya gelen tüm İstanbullulara teşekkür ederek, "Türk voleybolu, bugün geldiği noktada Avrupa ve dünyada 1 numara. Bu süreçte emek veren ve bizleri yalnız bırakmayan hatta 21 Ağustos’ta yapılacak olan Avrupa Şampiyonası’nın buraya alınmasına vesile olan Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bizi hiç yalnız bırakmayan bakanıma ve İstanbul’da bizi çok güzel ağılayan valimize çok teşekkür ediyorum. Tüm paydaşlara teşekkür ediyorum. Bu başarı hepimizin başarısı. Türkiye’nin başarısıdır. Sizler bu çocuklara sahip çıkmaya devam ettiğiniz sürece onlar da büyük başarılara imza atmaya devam edeceklerdir. Ülkemize hayırlı olsun" diye konuştu.

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        DANIELE SANTARELLI: GURUR DUYUYORUM

        A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli de iyi bir turnuvayı geride bıraktıklarını aktararak, "Burada böyle coşkulu bir kalabalık tarafından karşılanmaktan dolayı mutluyuz ve gurur duyuyoruz. Ne kadar büyük bir başarının sahibi olduğumuzun farkındayız. Harika bir turnuva geçirdik. Çok iyi oynadık. Gün be gün çok daha iyi oynayarak kazandık. Takımım, oyuncularım ve teknik ekibimle gurur duyuyorum. Hedeflerimiz bitmedi. Yazın kalan kısmında da çok çalışıp yeni kupalar kazanacağız" cümlelerine yer verdi.

        GİZEM ÖRGE: KUPAYLA DÖNDÜĞÜMÜZ İÇİN ÇOK MUTLUYUZ

        Milli voleybolcu Gizem Örge ise karşılama töreninden duyduğu mutluluğu dile getirdi. Örge, "Döktüğümüz her ter emek, bu ülke için verdiğimiz mücadele bu karşılamaya değer. Ülkemizin de bizimle aynı heyecanı yaşadığını görmek, her smaçta bizimle birlikte zıpladığını, döktüğümüz sevinç gözyaşlarını görmek, verdiğimiz her emeğe değiyor. Ülkemize kupayla döndüğümüz için çok mutluyuz. Teşekkür ediyoruz. İnşallah hep birlikte daha nice başarılara ulaşmak dileğiyle" ifadelerini kullandı.

        Karşılama organizasyonu, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

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