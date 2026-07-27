Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Blok3'e suikast hazırlığı iddiası! Çok sayıda silah ele geçirildi!

        Blok3'e suikast hazırlığı iddiası! Çok sayıda silah ele geçirildi!

        İstanbul'da meydana gelen kundaklama ve kurşunlama olaylarına ilişkin yürütülen soruşturmada 7 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin telefonlarında yapılan incelemede, rapçi Blok3 olarak tanınan Hakan Aydın'a yönelik suikast hazırlığında oldukları öne sürüldü. Operasyonda çok sayıda ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27 Temmuz 2026 - 13:21 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Blok3'e suikast hazırlığı iddiası! Çok sayıda silah ele geçirildi!

        İstanbul'da nisan ayında Beşiktaş'ta meydana gelen kundaklama ve Beylikdüzü'ndeki kurşunlama olaylarına ilişkin yürütülen soruşturmada 7 şüpheli Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı.

        İHA'nın haberine göre şüphelilerin telefonlarında yapılan incelemede, rapçi Blok3 olarak tanınan Hakan Aydın'a yönelik suikast hazırlığında oldukları öne sürüldü. Operasyonda çok sayıda ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirilirken, gözaltına alınan şüpheliler tutuklandı.

        Fotoğraf: DHA

        REKLAM

        İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, nisan ayında Beşiktaş'ta gerçekleşen kundaklama ile Beylikdüzü'ndeki kurşunlama olaylarının şüphelilerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        Fotoğraf: DHA

        Yapılan çalışmalar sonucunda kundaklama olayının şüphelisi F.K. ile birlikte hareket eden 6 kişinin Muğla'nın Bodrum ilçesinde olduğu belirlendi. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri ile Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin koordineli gerçekleştirdiği operasyonda "Şapkalılar" olarak bilinen yeni nesil suç örgütü şüphelileri, kovalamacanın ardından yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 4 ruhsatsız tabanca, 6 şarjör ve 86 fişek ele geçirildi.

        Fotoğraf: DHA

        BLOK3'E SUİKAST HAZIRLIĞI İDDİASI

        Operasyonun ardından şüphelilerin ele geçirilen telefonlarında yapılan incelemelerde dikkat çeken bulgulara ulaşıldı. İncelemelerde şüphelilerin, çevrimiçi mesajlaşma uygulaması ‘Signal' üzerinden "Blok" isimli bir grup kurdukları ve bu grup üzerinden kamuoyunda Blok3 olarak tanınan Hakan Aydın'a yönelik suikast hazırlığında oldukları öne sürüldü. Şüphelilerin kendi aralarında planladıkları eylemi "Türkiye genelinde ses getirecek büyük bir olay" şeklinde nitelendirdikleri ve grupta Hakan Aydın'ın kaldığı otel ve kullandığı araçların fotoğraflarının yanı sıra otelin konumun paylaşıldığı iddia edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan F.K. ve 6 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir

        ÖNERİLEN VİDEO

        Habertürk Manşet - 24 Temmuz 2026 (Ahbap Deprem Parasını Ne Yaptı?)

        Ahbap hesaplarını boşalttılar mı? Festivalde milyonlarca liralık fark. Sanatçılar için 22.7 milyonluk fatura, 1.9 milyonluk ödeme. Şile festivalinde şüpheli trafik. Adliyede Ahbap hareketliliği. Ünlüler Ahbap için ne anlatıyor? Yeni Parti siyasete ne getirir? Kim Yeni Parti'de, Kim CHP'de kaldı? Yol...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Blok3'e suikast hazırlığı iddiası! Çok sayıda silah ele geçirildi!
        Blok3'e suikast hazırlığı iddiası! Çok sayıda silah ele geçirildi!
        4 gündür kayıptı! Kan donduran detaylar çıktı... Eş katilinden yine bildik savunma!
        4 gündür kayıptı! Kan donduran detaylar çıktı... Eş katilinden yine bildik savunma!
        Salah pazarlığı Harvard'da ders oldu!
        Salah pazarlığı Harvard'da ders oldu!
        AHBAP soruşturmasında 5 kişi daha ifadeye çağrılıyor
        AHBAP soruşturmasında 5 kişi daha ifadeye çağrılıyor
        Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel yeniden adliyede!
        Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel yeniden adliyede!
        Bakan Gürlek'ten AHBAP, yasa dışı bahis ve Gülistan Doku açıklaması
        Bakan Gürlek'ten AHBAP, yasa dışı bahis ve Gülistan Doku açıklaması
        Hava sıcaklıkları artıyor
        Hava sıcaklıkları artıyor
        Beyin dalgalarıyla robot eğitimi!
        Beyin dalgalarıyla robot eğitimi!
        İstanbul'da yaşandı! Yol kavgasında 4 kişiyi bıçakladı!
        İstanbul'da yaşandı! Yol kavgasında 4 kişiyi bıçakladı!
        Barışma sonrası ilk tatil
        Barışma sonrası ilk tatil
        F.Bahçe'nin kapısından döndü, R.Madrid'e gidiyor!
        F.Bahçe'nin kapısından döndü, R.Madrid'e gidiyor!
        Vasiyete borç engeli
        Vasiyete borç engeli
        ABD'li Popeyes devi Sailormen iflas sürecindeki son satışı tamamladı
        ABD'li Popeyes devi Sailormen iflas sürecindeki son satışı tamamladı
        "Hiç küs uyumadık"
        "Hiç küs uyumadık"
        Karadeniz'den dünyaya yayılan genetik sır!
        Karadeniz'den dünyaya yayılan genetik sır!
        O ilçede hissedilen sıcaklık 50 dereceye yaklaştı! Sokaklar boş kaldı!
        O ilçede hissedilen sıcaklık 50 dereceye yaklaştı! Sokaklar boş kaldı!
        Peugeot Bursa'da araç üretecek
        Peugeot Bursa'da araç üretecek
        İki dünür hayatını kaybetmişti... Acı detay ortaya çıktı!
        İki dünür hayatını kaybetmişti... Acı detay ortaya çıktı!
        Kişisel verileri internete sızdırıldı
        Kişisel verileri internete sızdırıldı
        İsrail basını: Netanyahu Trump'ın talebini reddedecek
        İsrail basını: Netanyahu Trump'ın talebini reddedecek