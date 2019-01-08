Bugün Antalya'da okullar tatil mi? sorusu yanıt bulmuş oldu. Antalya Valiliği vatandaşların merakla beklediği açıklamayı yaptı.

ANTALYA'DA OKULLAR TATİL Mİ? (8 OCAK)

Antalya'nın Akseki ve İbradı ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Akseki Kaymakamı Muhammed Emin Nasır yaptığı açıklamada, bölgede etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Akseki ve İbradı'da ilk ve orta dereceli okulların bir gün süreyle tatil edildiğini söyledi.

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