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        Haberler Gündem Güncel Son dakika haberi: Antalya Kaş'ta orman yangını çıktı! Müdahale sürüyor

        Antalya'nın Kaş ilçesinde orman yangını çıktı

        Antalya'nın Kaş ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale başlatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2023 - 15:52 Güncelleme: 24.09.2023 - 16:18
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        Antalya'da orman yangını çıktı!
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        Antalya'nın Kaş ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

        AA'da yer alan habere göre Sütleğen Mahallesi Sinekçi mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

        İhbar üzerine bölgeye hava araçları, arazöz, iş makinesi ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Havadan ve karadan yapılan müdahaleyle alevler kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

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        #son dakika
        #Antalya
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