Antalya'nın Kaş ilçesinde orman yangını çıktı
Antalya'nın Kaş ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale başlatıldı
Giriş: 24.09.2023 - 15:52 Güncelleme: 24.09.2023 - 16:18
Antalya'nın Kaş ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
AA'da yer alan habere göre Sütleğen Mahallesi Sinekçi mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
İhbar üzerine bölgeye hava araçları, arazöz, iş makinesi ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Havadan ve karadan yapılan müdahaleyle alevler kontrol altına alınmaya çalışılıyor.