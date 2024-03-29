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        Haberler Gündem Antalya'da polemik yaşandı

        Antalya'da polemik yaşandı

        Antalya'da yaşanan polemik, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı arasında meydana geldi. Karadağlı, Haşim İşcan Kültür Merkezi'nin bakımsız haline dair eleştirilerde bulundu. Böcek, bu eleştirileri siyasi propaganda olarak değerlendirdi ve yanıt verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.03.2024 - 18:11 Güncelleme: 29.03.2024 - 18:12
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        Antalya'da polemik
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        Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı arasındaki polemik yaşandı.

        Tamer Karadağlı, Antalya Devlet Opera ve Balesi ile Antalya Devlet Tiyatrosu'nun ortaklaşa kullandığı Haşim İşcan Kültür Merkezi'nin bakımsız halini görünce; "Burası Antalya, rezalet. Hiçbir şey yapılmamış. Gerçekten utanç kaynağı, inanamıyorum. Bina savaştan çıkmış gibi korkunç durumda. Belediye bunları görmüyor mu?' ifadelerini kullandı

        Muhittin Böcek ise; "Seçime 2 gün kala görüyorum ki birilerini seçim telaşı iyice sarmış. Genel Müdürleri Tamer Karadağlı'yı siyaset yapsın diye Antalya'ya göndermişler. Şimdi Sayın Kültür ve Turizm Bakanı'na ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürü'ne açık çağrı yapıyorum. Belediye'nin 2006 yılında Bakanlığa tahsis ettiği Haşim İşcan Kültür Merkezi Tesislerinde, onarım, bakım ve tamirat sözleşmede de açık olarak yazılı olduğu üzere bakanlığın uhdesindedir. Halkı yanıltıcı siyasi propaganda yapmak yerine bu arkadaş genel müdürlük görevini yapıyor olsaydı biliyor olması gerekirdi. Kendisi çok gezmek istiyorsa bizim belediyemizin Antalya Şehir Tiyatrolarının salonlarını, tesislerini, imkanlarını gezebilir. Sanata ve sanatçıya ne kadar çok önem verdiğimizi görebilir. Kendilerinin Antalya halkını cezalandırır gibi ilgilenmedikleri, bakım onarım yapmadıkları bu tesiste Antalya'ya gelip videolarla halkı aldatmaya çalışmak, çok ucuz bir siyasi yöntemdir. Tiyatroyu, operayı genel müdür isterse gelip bizimle tabii ki konuşabilir ama geldiğinde tabii destekledikleri adayın Kepez'de açtığı ve kadın - erkek birlikte girilemeyen yüzme havuzlarını da konuşabiliriz kendisiyle. Biz kültür sanat çağdaşlık derken turizm şehrinde ruhsat verilemeyen tesisleri de konuşabiliriz isterse.

        Bunun üzerine Tamer Karadağlı, Muhittin Böcek'e şöyle cevap verdi: Haşim İşcan Kültür Merkezi belediyeye ait. Biz orada sadece kiracıyız. Protokolümüzdeki maddeyi okuyorum; "Protokol sürecinde meydana gelmesi muhtemel esaslı bakım, onarım ve tamir masrafları belediye tarafından. Basit ve kullanışa bağlı bakım, onarım, tadil ve tamirat masrafları ise bakanlığa aittir. Kültür ve Turizm Bakanlığı o binada sadece kiracı. Sayın başkan lütfen protokolü dikkatli okuyun.

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        #Tamer Karadağlı
        #Muhittin Böcek
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