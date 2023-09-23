Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Güvenlik Antalya'da rezidans dairesinde uyuşturucu üreten 2 şüpheliye gözaltı

        Antalya'da rezidans dairesinde uyuşturucu üreten 2 şüpheliye gözaltı

        Antalya polisi, 15 katlı rezidansın 7'nci katındaki dairede uyuşturucu ürettikleri tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Kapıyı kırarak içeriye giren ekipler 2 şüpheliyi gözaltına alırken operasyonda yaklaşık 50 kilogram eroin ile uyuşturucu madde üretiminde kullanılan eşyalar ele geçirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2023 - 04:42 Güncelleme: 23.09.2023 - 04:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Rezidans dairesinde uyuşturucu üreten 2 şüpheliye gözaltı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Antalya'da 15 katlı bir rezidansın dairesinde uyuşturucu ürettikleri tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 15 gün süren teknik ve fiziki takip çalışması sonucunda A.H. ile A.T'nin şehir dışından kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirdiği ve kiraladıkları evi uyuşturucu üretim amacıyla kullandıkları bilgisine ulaştı.

        2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        Narkotik Suçlarla Mücadele ve Özel Harekat Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından Kepez ilçesi Güneş Mahallesi'ndeki 15 katlı rezidansın 7'nci katındaki daireye operasyon düzenlendi.

        AA'nın haberine göre; kapıyı kırarak içeriye giren polis, iki şüpheliyi gözaltına aldı.

        50 KİLOGRAM EROİN ELE GEÇİRİLDİ

        "Tim" ve "Geeta" adlı 2 narkotik köpeğinin de katıldığı operasyon kapsamında evde yapılan aramada, yatak bazasının altında poşetlere doldurulmuş yaklaşık 50 kilogram eroin ile uyuşturucu madde üretiminde kullanılan eşyalar ele geçirildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        #Antalya
        #haberler
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Uzman isim uyardı: Her an deprem olabilir
        Uzman isim uyardı: Her an deprem olabilir
        ABD'nin etkili senatörü Menendez'e 'rüşvet' suçlaması
        ABD'nin etkili senatörü Menendez'e 'rüşvet' suçlaması
        Sahte icra çetesine büyük darbe
        Sahte icra çetesine büyük darbe
        Rönesans Sitesi mühendisine tutuklama
        Rönesans Sitesi mühendisine tutuklama
        İsrail: Suudi Arabistan ile tarihi barışın eşiğindeyiz
        İsrail: Suudi Arabistan ile tarihi barışın eşiğindeyiz
        Köpekler hayat kurtardı
        Köpekler hayat kurtardı
        Birlikte yaşadığı kadının boğazını kesti
        Birlikte yaşadığı kadının boğazını kesti
        Rekortmen Fener!
        Rekortmen Fener!
        Burun ameliyatını arkadaşı yapmıştı! Doku kaybı yaşayan iş insanından tazminat davası
        Burun ameliyatını arkadaşı yapmıştı! Doku kaybı yaşayan iş insanından tazminat davası
        Arda Güler'den sevindiren gelişme!
        Arda Güler'den sevindiren gelişme!
        Dünya Bankası ile kredi anlaşması imzalandı
        Dünya Bankası ile kredi anlaşması imzalandı
        Atatürk'e çirkin hareket yapan A.E.S.'nin ifadesi ortaya çıktı!
        Atatürk'e çirkin hareket yapan A.E.S.'nin ifadesi ortaya çıktı!
        Dursun Özbek açıkladı: Yeni forma sponsoru...
        Dursun Özbek açıkladı: Yeni forma sponsoru...
        "Nuri'yi kıskandım"
        "Nuri'yi kıskandım"
        Starlink üzerinden Tesla pazarlığı…
        Starlink üzerinden Tesla pazarlığı…
        Filenin Sultanları doludizgin!
        Filenin Sultanları doludizgin!
        "Her kurban, kendine kurban arıyor"
        "Her kurban, kendine kurban arıyor"
        Evlenmeyeceğini açıkladı
        Evlenmeyeceğini açıkladı
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        "Sanıyorum herkesi iyileştiriyor"
        "Sanıyorum herkesi iyileştiriyor"