Antalya'da şampiyon Deniz Sapmaz

Altın, kripto para ve gümüş: yatırımcıları ne bekliyor? Altın, kripto ve gümüş fiyatlarında yükseliş mi başlıyor? Altın, kripto ve gümüş için yükseliş beklentisi var mı? Altın, kripto ve gümüş fiyatları artacak mı? Piyasadaki son durum ne? Dünyada Nasıl'da Gizem Ösün soruyor; Galatasaray Üniversite... Daha Fazla Göster

Altın, kripto para ve gümüş: yatırımcıları ne bekliyor? Altın, kripto ve gümüş fiyatlarında yükseliş mi başlıyor? Altın, kripto ve gümüş için yükseliş beklentisi var mı? Altın, kripto ve gümüş fiyatları artacak mı? Piyasadaki son durum ne? Dünyada Nasıl'da Gizem Ösün soruyor; Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ata Özkaya ve İstanbul Üni. Öğretim Üyesi Azize Şahin yanıtladı. Daha Az Göster