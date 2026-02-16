Canlı
        Antalya'da şampiyon Deniz Sapmaz

        Antalya'da şampiyon Deniz Sapmaz

        Milli golfçü Deniz Sapmaz, Antalya'da düzenlenen Uluslararası Gençler Açık Turnuvası'nda (16. Golf Mad Turkish Junior Open) şampiyonluk kupasının sahibi oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.02.2026 - 20:24 Güncelleme: 16.02.2026 - 20:24
        Antalya'da şampiyon Deniz Sapmaz
        Antalya Golf Club bünyesindeki pasha ve sultan golf sahalarında gerçekleştirilen organizasyonda, Türkiye'nin yanı sıra 8 ülkeden 100'ün üzerinde sporcu şampiyonluk mücadelesi verdi.

        Üç gün süren turnuvada, Ataşehir Golf Kulübü'nün milli oyuncusu Deniz Sapmaz, genç kızlar gross kategorisinde finalde yaptığı 64 vuruş (-8) skoruyla birinci oldu.

