Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Antalya'da tarihi eser operasyonunda bir zanlı yakalandı

        Antalya'da tarihi eser operasyonu: 1 gözaltı

        Antalya'nın Kepez ilçesinde, tarihi eser olduğu değerlendirilen çok sayıda sikke ile obje ele geçirildi, bir zanlı yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2026 - 21:49 Güncelleme: 07.01.2026 - 21:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da tarihi eser operasyonu: 1 gözaltı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kepez ilçesinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında durumundan şüphelenilen bir kişinin ikametinde arama yapıldı.

        Operasyonda, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 457 sikke, 58 parça obje ile ruhsatsız tabanca, 11 mermi ve 114 paket kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

        Gözaltına alınan bir zanlının jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

        Fotoğraf: AA

        ÖNERİLEN VİDEO

        Maduro uçaktan indirildi

        ABD ordusu tarafından gerçekleştirilen operasyon ile yakalanan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu taşıyan uçak, ABD'nin New York şehrine indi. Maduro'nun daha sonra görevliler eşliğinde uçaktan indirildiği görüldü.

        #HABER
        #Antalya
        #antalya haber
        #yerel haber
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Malezya Başbakanı Ankara'da
        Malezya Başbakanı Ankara'da
        Halep'te çatışmalar sürüyor
        Halep'te çatışmalar sürüyor
        ABD, Rusya tescilli tankere el koydu
        ABD, Rusya tescilli tankere el koydu
        7 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        7 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Maduro' açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Maduro' açıklaması
        Galatasaray'dan Pape Matar Sarr'a kanca!
        Galatasaray'dan Pape Matar Sarr'a kanca!
        En düşük emekli aylığı için toplantı bugün
        En düşük emekli aylığı için toplantı bugün
        Dehşet! Baba ile 3 oğluna kurşun yağmuru! Biri öldü!
        Dehşet! Baba ile 3 oğluna kurşun yağmuru! Biri öldü!
        Darphane'den altın alımı açıklaması
        Darphane'den altın alımı açıklaması
        "Uzun vadede BES’ten daha iyi bir yatırım enstrümanı yok"
        "Uzun vadede BES’ten daha iyi bir yatırım enstrümanı yok"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2026 senesi ülkemiz için bir reform yılı olacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2026 senesi ülkemiz için bir reform yılı olacak
        Mert Günok Fenerbahçe'de: 2.5 yıllık imza!
        Mert Günok Fenerbahçe'de: 2.5 yıllık imza!
        Bahis oynayan 108 teknik direktör PFDK'ya sevk edildi!
        Bahis oynayan 108 teknik direktör PFDK'ya sevk edildi!
        Üç milletvekili AK Partili oldu
        Üç milletvekili AK Partili oldu
        Doğum izni artırılıyor
        Doğum izni artırılıyor
        Adli emanet soygununda yeni gelişme!
        Adli emanet soygununda yeni gelişme!
        Geleceği tahmin edebildiler mi?
        Geleceği tahmin edebildiler mi?
        Borsada manipülasyon soruşturması
        Borsada manipülasyon soruşturması
        "Grand Slam kazanacağıma inanıyorum"
        "Grand Slam kazanacağıma inanıyorum"