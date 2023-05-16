Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa
ABONE OL

Antalya'da tekne ve yat üretim tersanesi alev alev yandı

Antalya'da Serbest Bölge'de faaliyet gösteren tekne ve yat üretim tersanesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle söndürüldü. Alevler nedeniyle küle dönen tersane kullanılamaz hale geldi

Antalya'da tekne ve yat üretim tersanesi alev alev yandı
DHA

Antalya'da Serbest Bölge’de faaliyet gösteren tekne üretim fabrikasında yangın çıktı. Kimyasal maddelerin tutuşmasıyla hızla büyüyen yangın itfaiye ekiplerinin 1 saat süren müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangında büyük çapta maddi hasar meydana geldiği belirtildi.

Dün saat 18.30 sıralarında Antalya Serbest Bölge'de faaliyet gösteren tekne ve yat üretim tersanesinde yangın çıktı. DHA'nın haberine göre, alevlerin işletme içindeki kimyasallara ulaşması üzerine yangın hızla büyürken zaman zaman patlama sesleri duyuldu. Yemek molasında olan işçiler tersaneden tahliye edildi. Dumanların gökyüzünü kapladığı yangın bölgesine itfaiye, arazöz ve toplumsal olaylara müdahale aracı (TOMA) sevk edildi. Yangına karadan yoğun müdahale sürerken havadan da Orman Bölge Müdürlüğüne ait yangın söndürme helikopteri su atışı yaptı. Alevlerin çevredeki işletmelere sıçramaması için geniş güvenlik önlemleri alındı.

PATLAMA SESİYLE YANGINDAN HABERDAR OLDULAR

İtfaiye ekiplerinin kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ettiği yangında tersanenin bitişiğinde bulunan bir başka tersanede 3 teknenin olduğu tespit edildi. Tedbir amaçlı diğer tersaneler de tahliye edildi. Yemek molasındayken patlama sesiyle yangından haberdar olduklarını anlatan işçiler, tedbir amaçlı bölgeden uzaklaştırıldı.

Ekiplerin yoğun çabası ile yangın 1 saatte kontrol altına alındı. Tersanede tekne ve yat yapımında kullanılan kimyasal maddeler nedeniyle alevlerin yeniden yayılmasını önlemek amacıyla soğutma çalışmaları yapıldı. Elektrik kontağından çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde durulan yangında yaralı olmadığı belirtildi. Çıkış nedeninin kesin olarak belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

TESİS KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Antalya Serbest Bölge'de tekne ve yat üretim tersanesinde saat 18.30 sıralarında çıkan yangın ekiplerin yaklaşık 2.5 saatlik çalışmasının ardından söndürüldü. Tersanede tekne ve yat yapımında kullanılan kimyasal maddeler bulunurken işletme tamamen kullanılamaz hale geldi.

Yangının maddi zararın yapılacak incelemenin ardından belirleneceği öğrenildi.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SEÇİM KATILIM ORANI: 14 Mayıs 2023 Genel Seçimlerde kaç kişi katıldı, oy kullandı? Yurt içi ve yurt dışı seçmen sayısı ne kadar oldu?
GÜNDEM Seçimlerde kaç kişi oy kullandı?
İkinci turda yurt dışında oy kullanma ne zaman başlayacak? İşte 2. tur seçimlerinde yurt dışında, gümrük kapılarında oy kullanma tarihleri!
GÜNDEM Yurt dışında oy kullanma ne zaman başlıyor?
Seçimler 2. tura kaldı! 2023 seçimleri ikinci tur genel seçimleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak? 2. tur Cumhurbaşkanı seçimlerinde süreç nasıl olacak, ikinci turda yüzde 50 sınırı olacak mı?
GÜNDEM Seçimler 2. tura kaldı! İşte 2023 ikinci tur seçim takvimi. ...
14 MAYIS SEÇİM SONUÇLARI 2023 | Seçim sonuçlarında tablo netleşti, Türkiye kararını verdi! 14 Mayıs Pazar Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı genel seçim sonuçları ile son durum ne, oy dağılımı nasıl?
GÜNDEM Seçim sonuçlarında tablo netleşti!
Seçimi kim kazandı? YSK açıkladı: 14 Mayıs 2023 seçim sonuçları ile hangi parti birinci oldu, AK Parti mi, CHP mi? Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu ne oldu, Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı kazandı?
GÜNDEM Oy sayımında sona gelindi! İşte sonuçlar
2. turda kimler oy kullanabilir, kimler kullanamaz? 28 Mayıs seçimlerinde 18 yaşına yeni girenler oy verecek mi?
GÜNDEM 2. turda kimler oy kullanabilir?
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hangi ilde kim kazandı! İşte illere göre 2023 genel seçim sonuçları!
GÜNDEM Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde il il sonuçlar
CHP'li Onursal Adıgüzel görevden ayrıldı
GÜNDEM CHP'li Adıgüzel görevden ayrıldı
2023 KPSS başvuruları başlıyor! KPSS başvurusu ne zaman, başvuru ücreti ne kadar? İşte KPSS başvuru ekranı
GÜNDEM 2023 KPSS başvuruları başlıyor!
DEVA Lideri Ali Babacan'dan 14 Mayıs seçimleri sonrasında ilk değerlendirme
GÜNDEM Babacan'dan 14 Mayıs mesajı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.