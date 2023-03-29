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Antalya'da trafik kazasında depremzede 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde depremzedelerin bulunduğu otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Antalya'da trafik kazasında depremzede 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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AA

Sefa Cengiz yönetimindeki otomobil, Uğrak Mahallesi D-400 kara yolunda seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri otomobildeki Ünzile Arık'ın (51) hayatını kaybettiğini belirledi.

Sağlık ekipleri, yaralılar sürücü Sefa Cengiz (25) ve Bilge Cengiz'i (25) Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne A. Cengiz'i (6) ise Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Yaralılardan Sefa Cengiz ve Bilge Cengiz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazada hayatını kaybedenlerin ve yaralananların Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Kahramanmaraş'tan Alanya'ya geldikleri öğrenildi.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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