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Haberler Gündem Antalya'da yağmur sevinci - Haberler
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Antalya'da yağmur sevinci

Antalya'da aralıklarla etkili olan sağanak sevinç yarattı.

Antalya'da yağmur sevinci - Haberler
Antalya'da yağmur sevinci
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AA

Kent merkezinin bazı bölgelerinde sabah saatlerinden itibaren yağmur etkili oldu.İşe giderken hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, otobüs duraklarına sığındı.

Orman yangınlarıyla mücadele edilen bölgede sağanak etkili olması vatandaşları mutlu etti.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi yetkililerinden alınan bilgiye göre, bölgede hava parçalı bulutlu, merkezde aralıklarla sağanak etkili olacak.

Öğleden sonra Manavgat ve Gündoğmuş ilçelerinde, akşam saatlerinde ise Alanya'da yağışların etkisini sürdürmesi, yarından itibaren sıcaklıkların tekrar 38 derecelerin üzerine çıkması bekleniyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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