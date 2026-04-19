Antalya'da yolu kısaltmak isterken otopark boşluğuna düşen eski muhtar hayatını kaybetti

Antalya'nın Serik ilçesinde düğün sonrası misafir olarak bir aile dostunun yakındaki evine gitmeye çalışan eski muhtar Adem Duraman, apartman bahçesinde yolu kısaltmak isterken otopark boşluğuna düşerek yaşamını yitirdi. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

İHA'daki habere göre olay; Serik ilçesi Orta Mahalle'de akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre eski muhtar Adem Duraman, katıldığı bir düğünün ardından misafir olarak bulunduğu adrese dönmek üzere yola çıktı.

HABER ALINAMADI

Eşi tarafından otomobille düğün salonuna bırakılan Duraman'dan bir süre haber alınamaması üzerine yakınları endişelendi.

EKİPLERE BİLDİRİLDİ

Telefonla da ulaşamayan aile fertleri durumu polis ekiplerine bildirdi.

GENİŞ ÇAPLI ARAMA BAŞLATILDI

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, çevrede geniş çaplı arama çalışması başlattı.

OTOPARK GİRİŞİNDE BULUNDU

Yaklaşık 2 saat süren aramalar sonucunda Adem Duraman, apartman bahçesindeki otopark giriş boşluğunda hareketsiz halde bulundu.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Duraman'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

KESTİRME YOL KULLANMAK İSTERKEN DÜŞMÜŞ

Duraman'ın, kestirme yol kullanmak isterken apartman duvarından atladığı ve dengesini kaybederek boşluğa düştüğü tespit edildi. Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Duraman'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

"DÜŞTÜKTEN 2 SAAT SONRA BULUNDU"

Mahalle sakinlerinden Süleyman Savaş Aydirek ise, olayın 21.52 sıralarında meydana geldiğini belirterek, "Otoparktaki aracına gitmek için bahçe duvarından atlamış. Düştükten sonra yaklaşık 2 saat sonra bulundu" dedi.