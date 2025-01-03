Antalya'da 4.5 büyüklüğünde deprem oldu!
AFAD son dakika Antalya depremini duyurdu. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, Antalya'da meydana gelen depremin büyüklüğü 4.5 olarak ölçüldü. İşte Antalya depremine ilişki detaylar ve son depremler listesi
AFAD, Antalya'nın Alanya ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, son depremlerin merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği gibi bilgileri kamuoyuna duyurdu. İşte son depremler listesi
ANTALYA DEPREMİ SON DAKİKA
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 16.51’de Antalya’nın Alanya ilçesinde deprem meydana geldi.
4.5 büyüklüğündeki deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde ölçüldü.
AFAD DUYURDU
Büyüklük:4.5 (Mw)
Yer:Akdeniz - Antalya Körfezi - [00.46 km] Alanya (Antalya)
Tarih:2025-01-03
Saat:16:51:04 TSİ
Enlem:36.53056 N
Boylam:31.98722 E
Derinlik:7 km
DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.
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