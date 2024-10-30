Antalya Gazipaşa'da, amatör balıkçılık ve serbest dalış sporu yapan Çağdaş Şaşmaz'ın, zıpkınla avladığı zehirli aslan balığının dikeni parmağına battı.

Parmağı bir anda iki kat büyüyüp şişen ve acı hisseden Şaşmaz, hemen karaya çıkarak soluğu hastanede aldı. Hastanede tedavisi yapılan Şaşmaz, vatandaşları aslan balığına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

"DEĞİŞİK BİR ACI HİSSETTİM"

O anları anlatan Şaşmaz, “Suya girdikten yarım saat sonra, taşlıklara vardım ve baktığım bütün taşlık yuvaların altında aslan balıkları vardı. Önce birkaç keşif dalışı sonrasında ava başladım. 3 ya da 4 tane avlamıştım. En son avladığım balık ölmüş gibi görünüyordu. Fakat balık şok halindeymiş. Ağız kısmından tutar tutmaz sırtındaki en etkili dikenlerin iki tanesini başparmağımın üst kısmına sapladı.

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O an çok değişik bir acı hissettim. Eldivenimi çıkarıp parmağımı sıktığımda kan aktığını gördüm. Bir faydası olacağını düşünerek lastik doladım ve son hızla karaya döndüm. Hızlıca hastaneye gittik. Orada gerekli ilaçları ve serum verdiler. Bir iki saat kadar çok şiddetli ağrı ve acı hissettim” dedi.