Sahilde 20 yaşında erkek cesedi bulundu!
Antalya'nın Alanya ilçesinde sahilde bir erkek cesedi bulundu. Cansız bedenin kimliği tespit edildi ve otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Gence ait olan eşyalar incelemeye alındı. İşte detaylar...
Giriş: 02.10.2024 - 10:46 Güncelleme: 02.10.2024 - 10:47
Antalya'nın Alanya ilçesinde, sabah saatlerinde sahilde erkek cesedi bulundu. Güvenlik güçlerinin ilk belirlemelerine göre, 20 yaşındaki Tuncay Kaplana ait olduğu tespit edilen ceset, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
EŞYALARI İNCELEMEYE ALINDI
DHA'da yer alan habere göre ekipler gencin eşyalarını incelemek üzere delil poşetlerine koydu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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