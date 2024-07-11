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        Haberler Gündem 3. Sayfa Antalya haberleri: Telefonunu çaldığını düşündü... Döve döve öldürdü - Son dakika | Son dakika haberleri

        Telefonunu çaldığını düşündü... Döve döve öldürdü!

        Antalya'da, 45 yaşındaki Zafer Önder, falezlerdeki parkta telefonunu çaldığını düşündüğü 49 yaşındaki Zafer Arpaç'ı çıkan kavgada döverek öldürdü. Olay sonrası Önder, polis tarafından yakalandı. Önder, basın mensuplarının "Neden öldürdün?" sorusuna yanıt vermedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 16:04 Güncelleme: 11.07.2024 - 16:06
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        Telefonunu çaldığını düşündü... Döve döve öldürdü!
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        Antalya'da olay, dün saat 12.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Deniz Mahallesi Yavuz Özcan Parkı'ndaki falezlerin olduğu yerde meydana geldi.

        PARKTA YATAN BİRİNİ GÖRDÜLER

        DHA'da yer alan habere göre parka gelenler yerde yatan kişiyi görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verdi. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        POLİS ÖLDÜĞÜNÜ BELİRLEDİ

        Sağlık görevlileri, üzerinden kimlik çıkmayan kişinin öldüğünü belirledi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri çevrede kan izlerinin bulunması üzerine geniş çaplı çalışma başlattı.

        GÖRGÜ TANIKLARINDAN KİMLİĞİ SAPTANDI

        Çevredekilerin ifadelerine başvuran polis, yaşamını yitiren kişinin sabah saatlerinde parkın bulunduğu yerdeki tuvalet önünde biriyle tartıştığını, tartışmanın kavgaya dönüşüp parktaki banklarda devam ettiğini belirledi. Vücudunda kesici ya da delici alet izine rastlanmayan kişinin, Zafer Arpaç olduğu tespit edildi.

        6 SAATLİK GÜVENLİK KAMERA KAYDI İZLENDİ

        Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kavgaya karışan kişiyi tespit etmek için çevredeki güvenlik kameralarının kaydını incelemeye aldı. 6 saatlik görüntü izleyen ekipler, şüphelinin Zafer Önder olduğunu belirledi.

        "TELEFONUMU ÇALDIĞINI DÜŞÜNDÜM"

        Önder, bulunduğu evde yakalanıp gözaltına aldı. Zafer Önder, polis merkezindeki ifadesinde, "Parktaydım, telefonumu çaldığı düşüncesiyle onunla tartıştım. Tartışmamız kavgaya dönüştü ve olaylar yaşandı" dedi.

        Zafer Önder, ifadesinin ardından sağlık kontrolü sonrası adliyeye sevk edildi. Önder, basın mensuplarının "Neden öldürdün?" sorusuna yanıt vermedi.

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