Fraport TAV Antalyaspor - Ümraniyespor maçının ardından



Fraport TAV Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk: Üzerimizdeki baskı bu 3 puanla azaldıÜmraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar: Son 10 günde 90 artılarda kaybedilen 3'üncü travmatik yenilgiAdem AKALAN / ANTALYA,(DHA)Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında Fraport TAV Antalyaspor sahasında Ümraniyespor'u 3-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Fraport TAV Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk ve Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.Üzerlerinde galibiyet baskısı olduğunu söyleyen Fraport TAV Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk, "Üzerimizde çok baskı vardı, galibiyet baskısı vardı. Birkaç hafta galip gelememiştik. Takımın üzerinde yarattığı stresi gözlemliyorduk. Oyuncu grubu hafta içinde sıkı çalıştı. Sosyal medyada birkaç hafta galip gelemedikten sonra kriz ortamı varmış gibi yaratılmaya çalışılıyor. Başakşehir, Fenerbahçe maçı son dakikada sayılmayan gol, Galatasaray maçındaki iyi oyunu ele alacak olursak iyi oyunu sonuca dönüştüremiyorduk. Netice gelmiyordu, skor anlamında. 6 haftadan sonra kazanmak güzel oldu, önemliydi. Uzatma dakikalarında gelen bu gol, bir kat daha fazla sevincimizi arttırdı. Üzerimizdeki baskı bu 3 puanla azaldı. Henüz bitmiş değil. Hala sıkıntılı bölgedeyiz" diye konuştu.

"BASİT HATALARI YAPMAMALIYIZ Kİ GALİBİYETLERİ ALALIM"

Ümraniyespor maçında geriye düşmelerine rağmen galip geldiklerini belirten Groenendijk, "Maçı 3-2 kazandık ama hata yapmaya da devam ediyoruz. İlk gol çok basitti. Hafta içi oyuncularla bunu konuşacağız. Duran top organizasyon hatasından geldi. İkinci gol yanlış pas tercihinden geldi. Bu hataları yapmamalıyız ki daha basit şekilde bu galibiyetlere uzanalım. Herkesi tebrik ediyorum. Önemli olan 3 puandı. Bu amacımıza ulaştık. Bu galibiyetin üzerine bir kaç tane daha 3 puan ekleyip bu sıkıntılı durumdan çıkmayı hedefliyoruz" dedi.

Trabzonspor ve Gaziantep ile oynayacaklarını söyleyen Groenendijk, "Bu 2 maçtan da 3 puan çıkartmalıyız. Sıkıntılı süreci oradan çıkartacağımız puanlarla aşmayı düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

UÇAR: SON 10 GÜNDE 90 ARTILARDA KAYBEDİLEN 3'ÜNCÜ TRAVMATİK YENİLGİ

Son 10 günde 3'üncü kez uzatma anlarında yedikleri golle sahadan mağlup ayrıldıklarını ifade eden Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar, "Son 10 günde 90 artılarda kaybedilen 3'üncü travmatik yenilgi. 2'si ayağımızdaki topu kaybederek verdiğimiz geçiş pozisyonu, diğerde elimizdeki topu rakibe attığımız. 3 golün de başlangıcı bizim ayağımızda olan bölüm. Üzgünüz, Antalyaspor'u, Nuri hocayı tebrik ediyorum. Bugün kaybetsek de göstermiş olduğu yönetimden dolayı hakem heyetini de tebrik ediyorum. Antalya ekibine de başarılar diliyorum" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Fraport TAV Antalyaspor futbol sorumlusu Nuri Şahin açıklama

Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar açıklamaHABER: Adem AKALAN KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN / ANTALYA, (DHA)-DHA-Spor Türkiye-Antalya ADEM AKALAN

2023-01-28 22:01:51



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