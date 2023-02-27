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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Alanyaspor´da Ersun Yanal dönemi başladı

DHA

Alanyaspor´da Ersun Yanal dönemi başladı


Hasan Çavuşoğlu: Çok güzel zamanlarımız geçti
Francesco Farioli: Alanyaspor'un her zaman kalbimde farklı bir yeri olacak
Ersun Yanal: Türk futbolu bir ilki yaşıyor
Engin ATAOĞLU / ALANYA, (DHA) Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor´da Francesco Farioli´nin istifasının ardından boşalan teknik direktörlük görevine Ersun Yanal getirildi. İmza törenine Francesco Farioli ve Ersun Yanal birlikte katıldı.
Galatasaray ile oynanan hazırlık maçının ardından Alanyaspor yönetimine istifasını sunan İtalyan teknik direktör Francesco Farioli ile karşılıklı anlaşarak yollar ayrıldı. İtalyan teknik adamın İstifasının ardından görüşmelere başlayan Alanyaspor yönetimi Ersun Yanal ile anlaştı. Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesislerinde yapılan imza törenine Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, eski teknik direktör Francesco Farioli ile takımın yeni teknik direktörü Ersun Yanal birlikte katıldı. Törende Ersun Yanal ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandı.
ÇAVUŞOĞLU: ÇOK GÜZEL ZAMANLARIMIZ GEÇTİ
İmza töreninde konuşan Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, "Bugün burada bir imza töreni, bir de veda töreni var. Bildiğiniz gibi dün akşam itibariyle geçen yıldan bu tarafa kulübümüzde çok büyük hizmetleri olan Francesco Farioli Hoca ve ekibi ile karşılıklı olarak sözleşmeyi feshettik. Kendisine ve ekibine kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı çok çok teşekkür ediyoruz. O bizim gönlümüzde, kalbimizde her zaman olacak. Her zaman burada bizim kardeşimiz gibidir. Kendisine bundan sonraki yolunda başarılar diliyorum. İnşallah ilk çalıştığı takımının da maçına gelme sözü verdik. Desteğimiz de her zaman olacak. Kendisiyle çok güzel zamanlarımız geçti. Gerçekten de çok çalışkan ve ileriye dönük çok daha başarılar elde edeceğine inandığımız bir hocamız. Hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Diğer diğer taraftan da Ersun Yanal hocam yanımızda. Bugün itibariyle de Alanyasporumuzu Ersin Yanal hocam ve ekibi çalıştıracak. Her iki hocamız da burada yanımızda. Gördüğümüz gibi güzel bir atmosfer, güzel bir duygu. Örnek olacak bir atmosfer. Ersin hocama da hayırlı uğurlu olsun diyorum. Hocam hoş geldin aramıza. İnşallah Alanyasporumuzda da birlik beraberlik içerisinde iyi işler yapacağımıza inanıyoruz. Hayırlı olsun, tekrardan hoş geldiniz" dedi.
FARIOLI: ALANYASPOR´UN HER ZAMAN KALBİMDE FARKLI BİR YERİ OLACAK
Yeni teknik direktör Ersun Yanal ile aynı masada olmanın kendisi için inanılmaz bir duygu olduğunu belirten Francesco Farioli, "Benim için aslında burada olmak inanılmaz bir duygu. Çünkü aslında buradan ayrılırken bir parçamı da geride bırakıyor gibiyim. Futbolun doğasında var vedalar. Biz bunu kulüple görüştük. En normal şekilde, en olağan şekilde nasıl yapabiliriz diye ortak bir noktaya vardık. Alanyaspor benim için önemli bir yer. İlk Türkiye'ye geldiğimde göreve burada başlamıştım. Burası benim için farklı bir camia. Tabii burada olmak ayrı bir duygu. Sizlerin huzurunda Ersun hocama da hoş geldiniz diyorum. Burada onunla birlikte olmak elbette benim için güzel bir duygu. Kendisiyle karşılıklı oynadığımız maçlarda güzel bir enerjimiz oldu. Hem insani açıdan hem futbola bakış açımızla alakalı gerçekten çok güzel enerji alışverişinde bulunmuştuk. Bir kez daha sizlerin huzurunda hocama hoş geldiniz diyorum. Ve yeni görevinde başarılar diliyorum. Bunun ötesinde kulüp başkanımız Hasan Çavuşoğlu'na teşekkür etmek istiyorum. Çünkü dediğim gibi Türkiye'ye ilk geldiğimde bana inandı. Bana güvendi, kapılarını açtı. Dediğim gibi bir parçamı burada bırakıyorum. Alanyaspor'un her zaman benim kalbimde farklı bir yeri olacak. Güzel şekilde hatırlayıp her zaman destekleyeceğim" diye konuştu.
YANAL: TÜRK FUTBOLU BİR İLKİ YAŞIYOR
Yeni teknik direktör Ersun Yanal, başarılı olacaklarını ve güzel şeyler başaracaklarını belirterek, "Öncelikle ülkemizde meydana gelen doğal afetin 10 ilde yaptığı yıkım hepimizin yüreğini çok acıttı. Buradaki dayanışmamız, halk olarak birlikteliğimiz örnek oldu. Böyle bir felaketin yaraları sarılmak üzereyken böyle bir toplantı, Alanyaspor ile yaptığımız anlaşma olması gereken bir formaliteydi. Bugün burada çok mutlu bir tablo var. Öncelikle sayın başkanımıza teşekkür ediyorum. Belki burada bir ilki yaşıyoruz. Sayın Farioli ve ben ile başkanımız aynı masada oturuyoruz. Futbolun özlediği güzel tablolardan birisi bu. Bu pozitif gelişmelerin ülke futboluna çok şey katacak katılımlar olduğunu düşünüyorum. Ayrıca Alanyaspor´un Türk futboluna katkılarda bulunduğu gerçeğinden yola çıkacak olursak Sayın Farioli´nin de Türk futboluna gelip hepimizi heyecanlandırdığını söylemek istiyorum. Özellikle ben kendisinin bu yaşta, 32-33´lü yaşların başında böyle bir hayal gücü, böyle bir cesaretle futbolun başına geçip futbolu yönetmesi ve başarılı olması -ki bence çok başarılıbizde iz bırakması bizi çok mutlu etti. Onun gelecekte yapacağı çok şeylerin olduğuna inanıyorum. Umarım ülke futbolumuza da katkıda bulunur. Alanyaspor´daki bu devri alırken onun bıraktığı olumlu izler hepimizi çok heyecanlandırıyor. Bunu hepimiz için heyecanlı bir başlangıç ve Alanyaspor´un gelmek istediği, yapmak istediği hedeflere de uygun bir davranış olarak görüyorum. Ben tekrar sayın başkanımıza teşekkür ediyorum. Böyle bir tabloyu, böyle bir ortamı bize yarattı. Futbolun buna çok ihtiyacı vardı. Biz Alanyaspor yolculuğumuza Sayın Farioli´nin bıraktığı yerden devam edeceğiz. Başarılı olacağımızı ve güzel şeyler yapacağımızı düşünüyorum. Farioli´nin hem şu anda bitirmek üzere olduğu kursunda hem de bundan sonraki futbol yaşamında başarılı olacağına yürekten inanıyorum. Onu ciddi bir şekilde takip edeceğiz. Umarım tekrar birlikte oluruz, futbola pozitif katkılarda bulunur ve hepimizi mutlu eder" ifadelerini kullandı.
"HER KURUŞ DEĞERLİ"
Bir gazetecinin, "Alanyaspor´un kadrosunu hakkında ne düşünüyorsunuz, takviye düşünüyor musunuz?" sorusu üzerine Ersun Yanal, "Ülke futbolunun geldiği noktayı doğru tarif etmemiz gerekiyor. Eğer bu tarifleri doğru yaparsak gerekli olan ihtiyaçlar neyse onu yapmak için uğraşacağız. Pozitif değerler ve katkılar sağlamak zorundayız. Tüketim değil, üretim yapmak zorundayız. Bugün 1 puanın çok önemi var ama bir futbolcunun da çok önemi var. Burada hep birlikte Alanyaspor´un kalkınması için, Türk futbolunun gelişmesi için gerekli olan birlikteliğe ihtiyacımız var. Böyle bir yaraların sarıldığı ortamda, ülkenin geldiği noktada bunu hep beraber sırtlanarak kaldırmak zorundayız. Hepimizin sorumlulukları var. Bu sorumlulukları yerine getirirken çok dikkatli, hassas ve davranışlarımızı çok pozitif yapmalıyız. Galatasaray ile oynanan depremzedelere yardım maçı gibi ortaya bir tablo konabiliyormuş. Toplumumuzun bu barışa, bu birlikteliğe, bu bütünlüğe ihtiyacı var. Alanyaspor´un şu an harcayacağı iş gücü, her kuruşu çok dikkatli yapması gerekiyor. Çünkü önümüzde futbolun gerçekten çok önemli bir süreci var ve bu süreci çok dikkatli yürütmemiz lazım" cevabını verdi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-İmza töreninden detaylar
-Hasan Çavuşoğlu'nun açıklamaları
-Francesco Farioli'nin açıklamaları
-Ersun Yanal'ın açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Antalya / Alanya Engin ATAOĞLU
2023-02-27 20:04:58

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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