Antalyaspor'un yeni başkanı Sabri Gülel oldu (yeniden)

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ADEM AKALAN / ANTALYA,(DHA)- Ligde son maçında sahasında Kayserispor'u 4-0 gibi net skorla yenen Antalyaspor'da Kulüp Başkanı Aziz Çetin'in istifasının ardından bugün öğle saatlerinde yönetim kurulu toplandı. Yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Aziz Çetin, görevi başkanvekili Sabri Gülel'e devrettiğini açıkladı. Kulüpten yapılan açıklama şöyle;

"Antalyaspor A.Ş'nin bugün gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında; 31 Mayıs 2021 tarihinden itibaren başkanlık görevini yürüten Sayın Aziz Çetin'in görevi bırakma kararı almasından sonra başkanlık görevine Sayın Sabri Gülel'in getirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. Sayın Aziz Çetin Antalyaspor Kulübü Derneği Başkanı olarak görevine devam edecektir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız." (DHA)DHA-Spor Türkiye-Antalya ANTALYA

2023-03-14 14:56:50



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