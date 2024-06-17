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        'Kurban etleri soğutulmadan üst üste poşete konulup dolaba atılırsa çürür'

        TÜRKİYEKasaplar, Besiciler, Et ve Et Ürünleri Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı, kurban kesimi yapıldıktan sonra etlerin kesinlikle poşete koyulmaması gerektiğini söyledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.06.2024 - 10:31 Güncelleme: 17.06.2024 - 10:35
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        'Kurban etleri soğutulmadan üst üste poşete konulup dolaba atılırsa çürür'
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        TÜRKİYEKasaplar, Besiciler, Et ve Et Ürünleri Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı, kurban kesimi yapıldıktan sonra etlerin kesinlikle poşete koyulmaması gerektiğini söyledi. Yardımcı " Kurban, parçalara ayrıldıktan sonra soğutulmalı. Soğutma işlemi yapılmadan üst üste etler poşete konulup, dolaba atılırsa işte o et kısa sürede çürür veya bozulur" dedi.

        Antalya Kasaplar Odası Başkanı da olan Osman Yardımcı, kurban kesimi sonrası etin nasıl korunması gerektiğini anlattı. Etleri doğru muhafaza etmenin bilinmediğini aktaran Yardımcı, "Kurbanı keser kesmez poşetlere doldurup, dolaba atıyor ve gezmeye çıkıyorlar. Kurban etleri yanlış paketleme yüzünden bozuluyor, yanıyor veya yeşilleniyor. Kurban, parçalara ayrıldıktan sonra soğutulmalı. Soğutma işlemi yapılmadan üst üste etler poşete konulup, dolaba atılırsa işte o et kısa sürede çürür veya bozulur" dedi.

        'GECE 12'YE KADAR KASAPLARIMIZ AÇIK'

        Bayramda tüm kasap esnafının vatandaş için hizmet vereceğini söyleyen Yardımcı, vatandaşların kesim için belediyelerin kesim alanlarını tercih etmesini önerdi. Başkan Osman Yardımcı, "Kurban dini bir vecibemizdir. Hayvanın kulağı kesik, boynuzu kırık olmayacak. Tarım Bakanlığının bir sistemi var. Hayvanların hem pasaportu hem kimliği var. Vatandaşı kandırmayalım. Sabah 8'den gece 12'ye kadar bütün kasaplarımız açık. Bayramda tüm kasap esnafımız, vatandaşın etini yapmak için hizmet verecek" dedi.

        SICAKLIK UYARISI

        Kadınların kurbanı kesildiği gibi hemen poşetlere doldurup, dolaba attığını kaydeden Osman Yardımcı, "Dolaba atmasınlar, poşete koymasınlar. Şu anda bir iklim sıcaklığı var. Bu sıcaklığa göre, etlerin saklanması gerek. Eti poşete koyarsanız, poşet yakar. Yanma ve yeşerme yapar. Bu tabii ki etin proteinini sağlığa zararlı bir madde haline getirir. Yanınızda kasabınız varsa, kasabınızın deposu varsa eti ona götürüp, bırakabilirsiniz. Kendi evinizde saklamak istiyorsanız, klimayı çalıştıracaksınız, eti poşete koymayacaksınız. 1 kilo etin maliyeti 600- 700 lira. Hem milli servet hem de bayramda rahatça, güzelce etimizi yiyelim" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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