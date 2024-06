'Kurban etleri soğutulmadan üst üste poşete konulup dolaba atılırsa çürür'

TÜRKİYEKasaplar, Besiciler, Et ve Et Ürünleri Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı, kurban kesimi yapıldıktan sonra etlerin kesinlikle poşete koyulmaması gerektiğini söyledi. Yardımcı " Kurban, parçalara ayrıldıktan sonra soğutulmalı. Soğutma işlemi yapılmadan üst üste etler poşete konulup, dolaba atılırsa işte o et kısa sürede çürür veya bozulur" dedi.

Antalya Kasaplar Odası Başkanı da olan Osman Yardımcı, kurban kesimi sonrası etin nasıl korunması gerektiğini anlattı. Etleri doğru muhafaza etmenin bilinmediğini aktaran Yardımcı, "Kurbanı keser kesmez poşetlere doldurup, dolaba atıyor ve gezmeye çıkıyorlar. Kurban etleri yanlış paketleme yüzünden bozuluyor, yanıyor veya yeşilleniyor. Kurban, parçalara ayrıldıktan sonra soğutulmalı. Soğutma işlemi yapılmadan üst üste etler poşete konulup, dolaba atılırsa işte o et kısa sürede çürür veya bozulur" dedi.

'GECE 12'YE KADAR KASAPLARIMIZ AÇIK' Bayramda tüm kasap esnafının vatandaş için hizmet vereceğini söyleyen Yardımcı, vatandaşların kesim için belediyelerin kesim alanlarını tercih etmesini önerdi. Başkan Osman Yardımcı, "Kurban dini bir vecibemizdir. Hayvanın kulağı kesik, boynuzu kırık olmayacak. Tarım Bakanlığının bir sistemi var. Hayvanların hem pasaportu hem kimliği var. Vatandaşı kandırmayalım. Sabah 8'den gece 12'ye kadar bütün kasaplarımız açık. Bayramda tüm kasap esnafımız, vatandaşın etini yapmak için hizmet verecek" dedi. SICAKLIK UYARISI