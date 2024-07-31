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        Kaza yapıp, 'Ben de memurum' diyen alkollü sürücü cezadan kurtulamadı

        ANTALYA'da, 1.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.07.2024 - 11:01 Güncelleme: 31.07.2024 - 11:05
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        Kaza yapıp, 'Ben de memurum' diyen alkollü sürücü cezadan kurtulamadı
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        ANTALYA'da, 1.65 promil alkollü sürücü Halenur Ö., park halindeki araca çarptı. Belediyede mimar olan Halenur Ö., polise ceza yazmaması için "İki iş aldık kutlayalım, dedik. Biz de memuruz. Dost olsan git derdin" dedi. Halenur Ö.'nün ehliyetine el konulurken, cezai işlem yapıldı.

        Kaza, gece saatlerinde, Muratpaşa ilçesi Bülent Ecevit Bulvarı'nda meydana geldi. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde mimar olarak çalışan Halenur Ö., 07 BGT 729 plakalı otomobiliyle yolun kenarında park halindeki 1 RED 083 Belçika plakalı otomobile arkadan çarptı. Kullanılamaz hale gelen otomobilden inen Halenur Ö. ve 2 arkadaşı için yoldan geçen sürücüler 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Bölgeye gelen polis ekipleri, sürücüye alkol kontrolü yaptı. 1.65 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücünün ehliyetine el konulup cezai işlem başlatıldı. Ceza makbuzunu düzenleyen polis memurundan, uzun süre ceza yazmamasını isteyen Halenur Ö., bir mimarlık projesini aldığı için akşam saatlerinde kutlama yaptığını söyleyerek, "İki iş aldık kutlayalım, dedik. Burnumuzdan geldi" dedi. Polis memurunun ceza yazmaması için kendisinin de memur olduğunu defalarca söyleyen Halenur Ö., "Biz de memuruz. Ne gerek var. Birbirimizi kollayacağız. Dost olsan git derdin" dedi.

        Polis, cezai işlemin ardından ifadesinin alınması için Halenur Ö.'yü polis merkezine götürdü, otomobil ise çekiciyle otoparka çekildi. Belçika plakalı otomobilin sahibine ulaşılamadığı için de aracın ön camına tutanak yerleştirilip emniyetle iletişime geçmesi istendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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