Tüketicinin en çok şikayet ettiği ayakkabı sektöründen 'kullanıcı hatası' savunması

TÜKETİCİ Konfederasyonu (TÜKONFED) Piyasa Gözetimi Komisyonu Başkanı Taylan Atalay, hakem heyetlerine yapılan şikayetlerde ilk sırada ayakkabı sektörünün yer aldığını söyledi. Atalay, “Ayakkabılarda sıkma, soyulma ve imitasyon problemleri ile karşılaşıyoruz. Markalar ise 'kullanıcı hatası' olarak savunma yapıyor" dedi.

Tüketici hakem heyetlerine bu yıl içinde yapılan şikayetlerden 494 bin 114 uyuşmazlık, yargıya intikal etmeden karara bağlandı. İlk sırada 66 bini aşkın başvuru ile ayakkabı sektörü yer aldı. TÜKONFED Piyasa Gözetimi Komisyonu Başkanı Taylan Atalay, son yıllarda ayakkabı sektöründen duyulan rahatsızlığı ve ürünlerde yaşanan problemleri anlattı.

MARKALAR ‘KULLANICI HATASI’ SAVUNMASI YAPIYOR Taylan Atalay, “Ayakkabılarda sıkma, soyulma ve imitasyon problemleri ile karşılaşıyoruz. Markalar ise 'kullanıcı hatası' olarak savunma yapıyor. Satın aldığımız malda bir ayıp var ise hukuki ekonomik veya maddi eksiklik hissettiğimizde beklediğimiz faydanın ortaya çıkmayacağını anladığımızda, bu mal 'ayıplı' tabir edilir. İhbar yükümlülüğümüz vardır. Tüketiciler, ayıplı ürün bedelinin iadesi için bağlı oldukları hakem heyetlerine talepte bulunabiliyor. 30 gün içerisinde başvuru yapmamız gerekiyor. Para iadesi ya da ayıp oranında indirim talep edilebilir" dedi.