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        Liseli Talha, Ferdi Tayfur hayranlığını hayatına taşıdı

        ANTALYA'da yaşayan Talha Siraç Ünlü (17), Ferdi Tayfur hayranlığını hayatına taşıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2024 - 10:36 Güncelleme: 21.10.2024 - 10:40
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        Liseli Talha, Ferdi Tayfur hayranlığını hayatına taşıdı
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        ANTALYA'da yaşayan Talha Siraç Ünlü (17), Ferdi Tayfur hayranlığını hayatına taşıdı. Ünlü, dış görünüşüyle nostalji rüzgarı estiriyor.

        Antalya'da lise öğrencisi Talha Siraç Ünlü, çocukluğunda babasının sürekli Ferdi Tayfur şarkıları dinlemesiyle sanatçıya hayranlık besledi. Ünlü, büyüyünce saçlarına Ferdi Tayfur'un saç stilini yansıttı, mahalledeki terzisine Tayfur'un sahne kıyafetlerini diktirdi. Gündelik yaşamında bu kıyafetlerle ve saç modeliyle gezen Ünlü, görünümüyle dikkati çekiyor.

        '11 YAŞINDAN BERİ HAYRANIM'

        Talha Siraç Ünlü, "11 yaşından beri Ferdi Tayfur hayranıyım. Babam hep dinlerdi, ben de araştırdım. Sonunda hayranı oldum. Çok seviyorum Ferdi Tayfur'u. Şöhreti olsun, karizması olsun, sesi olsun, arabesk dünyasında 1 numara benim için. Öyle bir sanatçıya hayranlık beslediğim için kendimle gurur duyuyorum" dedi.

        Gündelik yaşamında Tayfur'un giyim tarzını benimsediğini aktaran Ünlü, "İnsanlar bana güzel tepki veriyor. Beni gördüklerinde 'Ne kadar iyi giyiniyorsun', 'Tarzın çok güzel', 'Eskileri yaşatıyorsun' gibi ifadeler kullanıyorlar" diye konuştu.

        'BAYRAĞI BENDEN İLERİ TAŞIDI'

        Talha Siraç Ünlü'nün babası Adem Ünlü ise oğlunun kendisinden esinlendiğini söyledi. Adem Ünlü "Biz de 15-16 yaşlarımızda Ferdi Tayfur dinliyorduk. Benden ona geçmiş sanırım, ama bu bayrağı benden ileri taşıdı. Ben sadece dinlerdim, o kıyafetleriyle, tarzıyla, her şeyiyle Ferdi Tayfur oldu. Eski yılları yaşatıyor. 2024 yılında 1970'li yılları yaşatıyor. Yolda sokakta görenler beğeniyor, dönüşleri güzel oluyor" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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