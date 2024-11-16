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        Eşini av tüfeğiyle öldürüp, tabancayla intihar etti

        ANTALYA'nınSerik ilçesinde tartıştığı eşi Hülya Ulumaskan'ı (52) av tüfeği ile öldüren Mehmet Ulumaskan (56) tabanca ile intihar etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2024 - 10:32 Güncelleme: 16.11.2024 - 10:35
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        Eşini av tüfeğiyle öldürüp, tabancayla intihar etti
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        ANTALYA'nınSerik ilçesinde tartıştığı eşi Hülya Ulumaskan'ı (52) av tüfeği ile öldüren Mehmet Ulumaskan (56) tabanca ile intihar etti.

        Olay, saat 02.30 sıralarında Serik ilçesi Dikmen Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Ulumaskan, eşi Hülya Ulumaskan ile evin bahçesinde henüz bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesi ile Mehmet Ulumaskan, evden aldığı av tüfeğiyle eşine defalarca ateş etti. Ulumaskan daha sonra evin içerisine girerek bu kez tabanca ile kendi başına ateş açtı. Sesleri duyan komşular ve Ulumaskan'ın çocukları, olay yerine geldi. İhbarla bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Hülya Ulumaskan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Ulumaskan da kurtarılamadı. Çiftin 4 çocukları olduğu ve yaklaşık 10 yıl önce Antalya'ya geldikleri öğrenildi. Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsilerinin ardından cenazeler, çocukları ve yakınları tarafından alınarak defnedilmek üzere Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine gönderildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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