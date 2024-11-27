Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        1 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı teleferik kazası davasında kazazedeler dinlendi

        ANTALYA'da 1 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı teleferik kazasının 4'üncü duruşması görüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 21:29 Güncelleme: 27.11.2024 - 21:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        1 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı teleferik kazası davasında kazazedeler dinlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        ANTALYA’da 1 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı teleferik kazasının 4’üncü duruşması görüldü. Daha önce ifade vermeyen kazazedelerin dinlendiği duruşmada, 5 sanığın tutukluluk halinin devamına ve olayla ilgili ek rapor hazırlanmasına karar verildi.

        Konyaaltı ilçesinde 12 Nisan'da meydana gelen, 1 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı ve mahsur kalan 174 kişinin 23 saatte kurtarıldığı teleferik kazasıyla ilgili, teleferik işletmecisi ANET'in önceki yönetim kurulu başkanı, mevcut Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün de aralarında olduğu 6 kişi tutuklandı. 36 sayfalık iddianamede, kazada hayatını kaybeden Memiş Gümüş dahil olmak üzere 150 kişi müşteki sıfatıyla yer aldı. İddianamede, Kepez Belediye Başkanı seçilen Mesut Kocagöz, ANET Genel Müdürü Vekili Ahmet Buğra Samsunlu, Okan Erol ve Serkan Yellice'nin de aralarında olduğu 12 kişi ise sanık olarak yer aldı. Savcılık, 12 sanığın 'Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan cezalandırılmasını istedi.

        Savcılık Mesut Kocagöz’ün de aralarında bulunduğu 12 sanığın, 27'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Başkan Kocagöz, Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada yurt dışı yasağı konularak tahliye edildi.

        YENİ BİLİRKİŞİ RAPORU SUNULDU

        Teleferik kazasının 4’üncü duruşması Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün görüldü. Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz’ün katılmadığı duruşmada tutuklu sanıklar Ahmet Buğra Samsunlu, Serkan Yellice, Serdar Tezcan, Okan Erol ve Suphi Kaplan hazır bulundu. Duruşmada, hazırlanan bilirkişi raporu sunuldu. Tutuklu sanık ve avukatları raporda sanıklar hakkındaki aleyhte ifadelere itiraz etti. Duruşmada, teleferik kazasına ilişkin daha önce ifade vermeyen kazazedeler dinlendi.

        ‘20 SAATİ AŞKIN SÜRE MAHSUR KALDIK’

        Ailesiyle kaza günü teleferiğe binen Adem Koçer, “Ailemle teleferiğe binmek istedik. 20 saatten fazla mahsur kaldık. Ardından düştük. Sabah kurtarıldık. Şikayetçiyim” dedi.

        Şikayetçi olduğunu belirten Ali Ege Gül, “Ailemle mangal yakmaya gittik. Teleferiğe binmeye kadar verdik. Saat 17.00 civarında teleferik durdu. Yeniden çalışınca patlama sesi duyduk. Ardından kaza yaşandı. 22 saat mahsur kaldık” ifadelerini kullandı.

        Kaza günü teleferiğe bindiğini belirten Hülya Bayalan, “Hayatımda ilk kez teleferiğe bindim. Yükseklik korkum vardı. Kaza sonucu yaralanmadım. Şikayetçi değilim” diye konuştu.

        Çocukları ile kaza sonucu mahsur kaldığını belirten Yasin Gül, “Tüm sorumlulardan şikayetçiyim. Teleferiğe bindik ve 5 dakika sonra arıza oldu ve durdu. Sonra tekrar çalıştı ve patlama sesi duyduk. 20 saati aşkın süre mahsur kaldık” dedi.

        ‘SAATLERCE KURTARILMAYI BEKLEDİK’

        Teleferiğin durduğu anda teleferik yetkililerine ulaştıklarını belirten Oğuzhan Şengül, “Annemle tatile gelmiştik. Teleferiğe bindik. Aşağı inerken değişik sesler duyduk. Ardından kıvılcımı gördük. Bizi durdurdular. Sonra makineyi tekrar çalıştırdılar. Büyük bir sesin ardından annemle kabinde yere düştük. Kabinin cam vidaları içeriye düştü. Saatlerce kurtarılmayı bekledik. Kurtarılan son 2 kişiden biriyim. Teleferiği aradık. Elektriğin kesildiğini söylediler. Ama durum öyle değilmiş” diyerek şikayetçi olduğunu kaydetti.

        DURUŞMA 17 OCAK’A ERTELENDİ

        Duruşmada savcı, olayla ilgili İstanbul Teknik Üniversitesi’nden (İTÜ) yeni bir rapor hazırlanmasını talep etti. Mahkeme başkanı ise savcının talebini reddederken, ek rapor hazırlanmasına, sanıkların tutukluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 17 Ocak'a erteledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin Güran cinayetiyle ilgili yeni gelişmeler
        Narin Güran cinayetiyle ilgili yeni gelişmeler
        Sanık doktor Şehmuz Çelik açıkladı! İlaç kesildiği için Serdarova bebek ölmüş!
        Sanık doktor Şehmuz Çelik açıkladı! İlaç kesildiği için Serdarova bebek ölmüş!
        "Gülerek karşılamamız gerekiyor"
        "Gülerek karşılamamız gerekiyor"
        27 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        27 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        Florya arazisinde son durum ne?
        Florya arazisinde son durum ne?
        "Kulübün genel siyasetinden sorumlu olacağım"
        "Kulübün genel siyasetinden sorumlu olacağım"
        Havayollarında umut var
        Havayollarında umut var
        Feyyaz Uçar: Aramızdan ayrılanlar olacak
        Feyyaz Uçar: Aramızdan ayrılanlar olacak
        İstanbul'a yeni taksi! Anket başladı
        İstanbul'a yeni taksi! Anket başladı
        Kız arkadaşını bayıltana kadar dövdü!
        Kız arkadaşını bayıltana kadar dövdü!
        Avukatına âşık oldu
        Avukatına âşık oldu
        Türkiye kitap ve sanatla değil mücevher ile Avrupa'nın 'kültürlüsü'
        Türkiye kitap ve sanatla değil mücevher ile Avrupa'nın 'kültürlüsü'
        "Enflasyon direnç gösteriyor"
        "Enflasyon direnç gösteriyor"
        Beşiktaş'ta art arda ayrılıklar!
        Beşiktaş'ta art arda ayrılıklar!
        Neşeli günler 9 hafta sürdü!
        Neşeli günler 9 hafta sürdü!
        "Adam yok' dedim âlâsını buldum"
        "Adam yok' dedim âlâsını buldum"
        Havalar hissedilir şekilde ısınacak!
        Havalar hissedilir şekilde ısınacak!
        Evinizin bu özellikleri sizi tembelleştiriyor olabilir!
        Evinizin bu özellikleri sizi tembelleştiriyor olabilir!
        Piyasada sahte dolar paniği
        Piyasada sahte dolar paniği
        Gübrede yine garip gelişme
        Gübrede yine garip gelişme

        Benzer Haberler

        Kıskançlık nedeniyle tartıştığı eşini tabancayla öldürdü
        Kıskançlık nedeniyle tartıştığı eşini tabancayla öldürdü
        Antalya'da bir kadın birlikte yaşadığı kişi tarafından öldürüldü
        Antalya'da bir kadın birlikte yaşadığı kişi tarafından öldürüldü
        Antalya'daki teleferik kazasının sanıklarının yargılanmasına devam edildi
        Antalya'daki teleferik kazasının sanıklarının yargılanmasına devam edildi
        Antalya'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 22 kişi tutuklandı
        Antalya'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 22 kişi tutuklandı
        Deri sektörü profesyonelleri Antalya'daki moda fuarında buluşacak
        Deri sektörü profesyonelleri Antalya'daki moda fuarında buluşacak
        Antalya'da yayladan dönerken mahsur kalan çiftin sağlığı iyiye gidiyor
        Antalya'da yayladan dönerken mahsur kalan çiftin sağlığı iyiye gidiyor