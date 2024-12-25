Antalya'da sağanak; şimşekler gökyüzünü aydınlattı (3)

Antalya ile Konya'yı birbirine bağlayan Akseki- Seydişehir arasındaki 1825 rakımlı Alacabel mevkisinde kar yağışı etkisini gösterdi. Yer yer devam eden yağış nedeniyle bölgede kar kalınlığı 3 santimetreye kadar ulaştı. Yolun ulaşıma açık olduğu belirtilirken, Karayolları ekipleri tarafından bölgede kar temizleme çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

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