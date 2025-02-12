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        Koruma altındaki sit alanı Kırkgöz'e yapılaşma tehdidi

        ANTALYA'da kentin en eski ve en önemli su kaynaklarından olan, doğal sit alanı içerisindeki Kırkgöz Göleti, tüm koruma çabalarına rağmen tehdit altında.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 09:57 Güncelleme: 12.02.2025 - 10:00
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        Koruma altındaki sit alanı Kırkgöz'e yapılaşma tehdidi
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        ANTALYA'da kentin en eski ve en önemli su kaynaklarından olan, doğal sit alanı içerisindeki Kırkgöz Göleti, tüm koruma çabalarına rağmen tehdit altında. Göletin bazı noktalarında su seviyesi düşerken, bazı noktalarının yapılaşma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu görüldü.

        Kentin en önemli tatlı su kaynaklarından olan Kırkgöz Göleti'nin korunması için son zamanlarda çeşitli çalışmalar yapılıyor. Kırkgöz su kaynakları, 2022 yılında Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararla 'Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı' ilan edildi. Binlerce yıldır birçok medeniyete su sağlayan göletin üst kısmı korunması amacıyla ASAT tarafından kapatıldı.

        MUHTARDAN BAKANLIĞA DİLEKÇE

        Etrafının çitlerle çevrildiği alana asılan 'Kırkgöz Su Kaynakları Mutlak Koruma Alanı' başlıklı yazıda; alanın koruma altına alındığı, göleti herhangi şekilde kirletenlerin yasa gereği cezalandırılacağı belirtildi. Ancak bu koruma çalışmalarına rağmen kentin en eski su kaynaklarından olan bölge, tehdit altında. Göletin kapatılmayan kısımlarında kirlilik sürerken, koruma alanı kararına rağmen bazı bölgelerde yapılaşma olduğu görüldü. Su seviyesinin azaldığı gölet etrafındaki bazı noktaların doldurularak duvar örüldüğü, çalışmaların ise devam ettiği göze çarptı. Çalışma yapılan alanda kullanılan taşlar da göletin içerisine doğru yığıldı. Döşemealtı ilçesi Yeniköy Mahalle Muhtarı Ahmet Kıvrak, İçişleri Bakanlığı'na dilekçe vererek gölün korunması için destek talep etti.

        'TAMAMEN KORUNMASI GEREKEN BİR ALAN'

        Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, Kırkgöz'ün Antalya'nın su kaynağı olduğunu ve korunması gerektiğini söyledi. Prof. Dr. Gökoğlu, "Piknik alanında bulunan noktaya gidenler, çöplerini göle atmaları nedeniyle bir kirlilik oluştu. Üst tarafta bulunan kısım uyarıların ardından önlemler alınarak ASAT tarafından kapatıldı. Burada zaman zaman dalışlar yapıp kirliliği gözlemliyoruz. Yapılaşma ise Kırkgöz'e doğru gidiyor. Su kaynaklarının üzerine yapılaşma yapılması son derece yanlış. Belli bölgeleri doldurup, yapılaşma yapıldığını duyduk. Tamamen korunması gereken bir alan. Bu alanlar bizim su kaynaklarımız" dedi.

        BELEDİYE TUTANAK TUTTU

        Diğer yandan Döşemealtı Belediyesi de yapılaşmanın olduğu alanla ilgili tutanak tutup, Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Ayrıca tutulan tutanak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, DSİ Bölge Müdürlüğü ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ne bildirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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