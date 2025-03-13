İzmir derbisinde kazanan Göztepe oldu

Göztepe, aldığı bu galibiyetle final grubundaki iddiasını sürdürürken, Karşıyaka ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen Kadınlar 1’inci Lig Final Grubu’nda kritik öneme sahip olan maçta Göztepe ile Karşıyaka karşı karşıya geldi. İki İzmir ekibinin mücadelesinde Göztepe, rakibini 3-1 mağlup ederek sahadan galibiyetle ayrıldı. Taraftarların yoğun ilgi gösterdiği maçta, Göztepeli ve Karşıyakalı voleybolseverler takımlarına büyük destek verdi.

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